Nuevo Contrato de Concesión para AySA: Avance en la Privatización y Endurecimiento de Tarifas

El Gobierno formalizó el nuevo contrato de concesión de AySA, que introduce cambios significativos en la gestión y financiación de los servicios de agua y cloacas en AMBA, incluyendo un endurecimiento del régimen de cobro y un enfoque en la autosuficiencia tarifaria. Este paso es clave para avanzar con la privatización de la empresa.

El Gobierno ha formalizado un nuevo contrato de concesión para AySA, un paso crucial en el proceso de privatización . Este nuevo marco introduce modificaciones significativas en la financiación y gestión de los servicios de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ).

El esquema enfatiza los cortes de suministro por mora de los usuarios residenciales, establece sanciones por falta de pago y define un sistema de tarifas diseñado para cubrir los costos y las inversiones, en consonancia con el objetivo gubernamental de eliminar los subsidios. El documento, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por la empresa, tendrá una vigencia de 30 años, con una posible extensión de 10 años adicionales, reemplazando el esquema vigente desde 2010.

La concesión mantiene el carácter de monopolio del servicio en el área regulada y, notablemente, es gratuita, lo que significa que no se pagará ningún canon al Estado. Esto implica que la rentabilidad del operador dependerá directamente de los ingresos generados por las tarifas. Alejo Maxit, presidente de AySA, ha declarado que este cambio es sustancial y establece un marco jurídico que consolida la transformación en curso.

Desde 2024, la compañía ya cubre el 100% de sus costos operativos con sus propios ingresos, sin necesidad de fondos del Tesoro. En este contexto, las tarifas han experimentado un proceso de ajuste considerable. Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), la factura del agua en AMBA ha aumentado un 418% desde diciembre de 2023, reflejando la reducción de subsidios y el intento de lograr un esquema autosostenible.

En cuanto a las tarifas, el contrato establece que durante el primer ciclo, que se extenderá hasta 2031, no habrá revisiones integrales de precios, aunque se mantendrán los mecanismos de actualización periódica y la posibilidad de aplicar revisiones extraordinarias en caso de cambios en los costos. El principio fundamental es que los ingresos tarifarios deben cubrir los costos, las inversiones y generar una rentabilidad sobre el capital invertido, lo que busca asegurar la viabilidad económica del servicio.

Paralelamente, el Gobierno ha decidido moderar el ritmo de las subidas. Tras un esquema con aumentos de hasta un 4% mensual entre enero y abril, el nuevo límite será de hasta un 3% mensual entre mayo y agosto, según lo informado por la empresa. Esta medida tiene como objetivo mantener la adecuación tarifaria de manera gradual y controlada, acompañar la evolución de los costos y proporcionar previsibilidad para la ejecución de obras.

Uno de los cambios más significativos para los usuarios es el endurecimiento del régimen de cobro. El contrato autoriza explícitamente el corte del servicio por falta de pago cuando la mora supere los 60 días corridos para los usuarios residenciales y los 15 días corridos para los no residenciales, contados desde el segundo vencimiento de la factura.

Además, se prevé el cobro de cargos por aviso de corte, corte, reconexión e inspecciones posteriores, y se permite aplicar cortes sucesivos si la deuda no se regulariza o si se incumple la suspensión del servicio. Este endurecimiento del régimen de cobro se basa en una modificación previa del marco regulatorio.

A través del DNU 493/2025, el Gobierno había habilitado por primera vez la posibilidad de cortar el servicio por falta de pago a usuarios residenciales, una facultad que hasta entonces estaba limitada a los usuarios no residenciales y, en el caso de los hogares, solo permitía la restricción del suministro, pero no su interrupción total. Sin embargo, esta modificación está actualmente suspendida por una medida cautelar de la Justicia Federal, que ordenó dejar sin efecto la aplicación de este régimen para inmuebles residenciales, especialmente cuando se trate de viviendas habitadas por personas en situación de vulnerabilidad, como niños, adultos mayores o personas con discapacidad.

El nuevo contrato también establece recargos o multas por mora. Para todos los usuarios se aplicará un recargo resarcitorio equivalente a la tasa activa del Banco Nación a 30 días, que se incrementará en un 50% para los usuarios no residenciales.

Además, se sumarán recargos punitorios: del 5% para residenciales y baldíos después del primer mes de mora, y de entre 5% y 10% para no residenciales, según el plazo de atraso. También se prevén recargos adicionales si la empresa inicia gestiones de cobranza por apoderado o por vía judicial.

La formalización del contrato se realizó a través de una resolución del Ministerio de Economía y se enmarca en el proceso de reorganización del sector iniciado tras la aprobación de la Ley Bases, que declaró a AySA sujeta a privatización. Este nuevo marco era una condición previa para avanzar con la venta del paquete accionario estatal, ya que establece reglas más claras sobre tarifas, inversiones y obligaciones del operador.

En este sentido, el esquema prevé la incorporación de un operador estratégico a través de una licitación pública nacional e internacional





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