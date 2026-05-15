Nuevo brote de Ebola en Africa Central: preocupación por la propagación

Una agencia internacional se enoja la transmisión de Ebola en una región remota del noreste de la República Democrática del Congo. Algunos puntos focales se encuentran en Mongbwalu y Rwampara, también hay casos sospechosos en Bunia, la capital provincia cercana a la frontera con Uganda.

Esta noticia se centra en la detección de un nuevo brote de Ebola en el noreste de la República Democrática del Congo, una región desafía de acceso con importantes dificultades logísticas y desplazamientos de personal en zonas de conflicto armado.

Las autoridades sanitarias advirtieron sobre la preocupación de los riesgos persistentes de enfermedades infecciosas en la región y el aumento de contagios, en parte debido a los factores como Mongbwalu y Bunia, ambos aún considerados de alto riesgo. La tasa de positividad es del 65%, pero no se puede descartar la presencia de cepas alternativas que no se hayan clasificado aún.

La agencia internacional del mundo de la salud ya ha enviado equipos de investigación y recolección de muestras al sitio, y se ha comenzado a trabajar juntos. Esto representa el 17° brote de Ebola en la República Democrática del Congo desde su detección por primera vez en 1976





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