Nuevo Acuerdo Paritario para Empleadas Domésticas: Mejores Salarios y Condiciones Laborales

El Ministerio de Capital Humano oficializó un nuevo acuerdo salarial para empleadas domésticas y personal de casas particulares, con incrementos acumulativos y la integración de sumas no remunerativas a los salarios básicos. Se actualiza también el adicional por zona desfavorable.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo , Empleo y Seguridad Social, ha formalizado un nuevo y significativo acuerdo paritario que impactará directamente en las condiciones laborales de las empleadas domésticas y del personal que trabaja en casas particulares en todo el país.

Este acuerdo, fruto de extensas y constructivas negociaciones entre las representaciones tanto de empleadores como de sindicatos, establece un esquema de recomposición salarial cuidadosamente estructurado en cuatro etapas distintas, diseñadas para asegurar una mejora progresiva y sostenida de los ingresos de las trabajadoras hasta el inicio del segundo semestre del año en curso. La importancia de este acuerdo radica en su capacidad para reconocer y valorar adecuadamente el trabajo esencial que realizan estas profesionales, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y a garantizar una remuneración justa por sus servicios.

El proceso de negociación, llevado a cabo en el seno de la comisión sectorial, se caracterizó por un espíritu de diálogo y búsqueda de consensos, lo que permitió alcanzar un resultado que satisface a ambas partes y que sienta las bases para una relación laboral más equitativa y transparente. La homologación de este acuerdo por parte del Ministerio de Capital Humano representa un respaldo institucional a la iniciativa y garantiza su cumplimiento en todo el territorio nacional.

La pauta salarial acordada se basa en incrementos de carácter acumulativo, lo que significa que cada aumento se suma al salario mínimo previamente establecido, generando un efecto multiplicador en los ingresos de las trabajadoras. Este sendero de actualización salarial ha sido definido con precisión, estableciendo los siguientes porcentajes de incremento: el primer tramo, aplicable a partir de abril, contempla un ajuste inicial; el segundo, en mayo, un aumento adicional; el tercero, en junio, una nueva actualización; y finalmente, el cuarto tramo, en julio, completará el esquema de recomposición salarial.

Además de estos ajustes porcentuales, la mesa paritaria ha definido un mecanismo innovador para el saneamiento progresivo de los recibos de sueldo, con el objetivo de mejorar la transparencia y la claridad en la información salarial. En este sentido, se ha dispuesto la incorporación gradual a los salarios básicos de la suma no remunerativa que había sido otorgada en marzo de 2026.

Inicialmente, el 50% de esta suma se integrará a los salarios básicos en abril, y el 50% restante se sumará de forma definitiva en julio, lo que simplificará la estructura salarial y facilitará la comprensión de los ingresos netos de las trabajadoras. Este mecanismo de saneamiento salarial no solo beneficia a las empleadas domésticas, sino que también simplifica la gestión administrativa para los empleadores, reduciendo la complejidad de los cálculos salariales y minimizando el riesgo de errores.

Otro aspecto fundamental de la negociación ha sido la readecuación del adicional por zona desfavorable, un beneficio crucial para las trabajadoras que prestan sus servicios en regiones del país donde las condiciones de vida son más difíciles o los costos son más elevados. Las partes han resuelto actualizar este concepto, fijando su importe total en un 31% calculado sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.

Este beneficio, que entrará en vigor a partir del 1° de abril de 2026, permitirá compensar las desventajas económicas y sociales que enfrentan las trabajadoras en estas zonas, garantizando una mayor equidad en la remuneración. El Ministerio de Capital Humano ha enfatizado la naturaleza jurídica de los montos acordados, aclarando que las escalas convenidas constituyen únicamente los pisos mínimos exigidos legalmente y se enmarcan bajo el concepto de “salario dinámico”.

Esta tipificación reconoce la autonomía de las partes involucradas en el vínculo laboral privado para negociar y pactar condiciones salariales superiores a las establecidas en el acuerdo paritario, fomentando la flexibilidad y la adaptación a las particularidades de cada situación laboral. Para asegurar el monitoreo continuo de la evolución del poder adquisitivo frente a la dinámica macroeconómica, el Gobierno y los actores del sector han acordado una nueva convocatoria de la Comisión para el mes de julio, donde se evaluarán los resultados del acuerdo y se analizarán las posibles medidas adicionales que puedan ser necesarias para proteger los ingresos de las trabajadoras





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