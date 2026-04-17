Nueve Provincias Argentinas Asumen la Gestión de Peajes en Rutas Nacionales

El Gobierno argentino ha delegado la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales a nueve provincias. Esta medida, formalizada mediante decreto, busca descentralizar la gestión vial y optimizar la infraestructura, aunque la supervisión y el dominio federal permanecen bajo la órbita nacional. Las provincias beneficiadas, con vínculos políticos cercanos al Ejecutivo, deberán firmar convenios específicos y destinar los fondos recaudados exclusivamente a la conservación y construcción de los tramos concesionados.

El Poder Ejecutivo Nacional ha formalizado una importante delegación de facultades en materia de obra pública vial, otorgando a nueve provincias argentinas la potestad de gestionar y conceder el cobro de peajes en tramos específicos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios. Esta decisión, publicada este viernes en el Boletín Oficial bajo el Decreto 253/2026, representa un cambio significativo en la administración de la infraestructura de transporte y busca agilizar la toma de decisiones y la ejecución de obras.

Las provincias destinatarias de esta delegación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Es relevante destacar que estas jurisdicciones comparten la particularidad de contar con gobernadores que mantienen estrechas relaciones políticas con el actual gobierno nacional, y que han desempeñado un papel crucial en el apoyo a las iniciativas legislativas del oficialismo en el Congreso.

La normativa permite a estas provincias asumir responsabilidades clave como la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de estos segmentos viales federales. Sin embargo, es fundamental subrayar que esta delegación no implica una transferencia del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre las mencionadas rutas.

El fundamento legal de esta medida se encuentra en el artículo 1° de la Ley N° 17.520, la cual habilita al Poder Ejecutivo a ceder sus competencias concesionales a aquellas jurisdicciones que considere oportunas. La naturaleza de esta delegación es funcional, temporal, limitada en su alcance y revocable, lo que otorga al Estado nacional un control y supervisión continuos sobre el proceso.

Para que las provincias puedan ejercer estas nuevas atribuciones, será indispensable la suscripción de un convenio específico con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Este acuerdo deberá delimitar con precisión los tramos viales a ser gestionados, los plazos de vigencia de dicha gestión, el régimen de supervisión y auditoría al que estarán sometidas, y establecer la obligación de las provincias de mantener indemne al Estado Nacional ante cualquier eventual reclamo que pudiera surgir. Los convenios deberán, además, contener un plan detallado de obras a ejecutar y su cronograma de implementación, una justificación técnica sólida que respalde las intervenciones previstas, la identificación de las fuentes de financiamiento que aseguren la ejecución de las obras, y el detalle del valor máximo del peaje a cobrar y el plazo de concesión proyectado.

La Dirección Nacional de Vialidad tendrá un rol preponderante en la evaluación de la viabilidad técnica y económica de cada propuesta presentada por las provincias antes de otorgar su aprobación. Una vez que la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, dé el visto bueno al convenio, la provincia dispondrá de un plazo máximo de un año para dar inicio al proceso de selección de los futuros concesionarios. Tras la adjudicación de la concesión, la provincia contará con noventa días hábiles para formalizar el contrato y transferir la posesión operativa a la empresa elegida. En caso de que la provincia no cumpla con la convocatoria del proceso de selección en el plazo estipulado, la delegación de facultades sobre ese tramo vial caducará de forma automática. De manera similar, si el contrato de concesión se extinguiera por cualquier circunstancia, la gestión de ese tramo revertirá automáticamente al Estado Nacional.

Una disposición de gran relevancia contenida en el artículo 7° del decreto establece una restricción fundamental en cuanto al uso de los fondos recaudados por concepto de peaje. Estos ingresos deberán ser destinados de manera exclusiva a la construcción o a la conservación del mismo tramo vial que ha sido objeto de la concesión. Queda expresamente prohibido el uso de estos fondos para la financiación de obras en otros segmentos de la red vial, aun cuando exista una conexión física o técnica entre ellos. Este aspecto garantiza que la inversión retorne directamente al tramo que genera los recursos.

Por otra parte, el artículo 6° del decreto clarifica que la supervisión y auditoría de todos los contratos de concesión recaerán de manera exclusiva en la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad, la cual es designada como la autoridad de aplicación en esta materia. En el ejercicio de sus funciones, la DNV deberá asegurar el estricto cumplimiento de las condiciones establecidas tanto para las facultades delegadas como para las obligaciones asumidas por las provincias. Este mecanismo de control centralizado busca salvaguardar la integridad y coherencia del sistema vial nacional frente al proceso de descentralización operativa.

El decreto también contempla la eventualidad de que el interés público, debidamente justificado, exija al Estado nacional la retomada de la gestión de un tramo. En tal supuesto, la autoridad de aplicación notificará a la provincia para que proceda a la finalización de la relación contractual con el concesionario o para que se coordine la transferencia de la gestión a la órbita federal.

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no fueron incluidas en el decreto inicial tendrán la posibilidad de solicitar la delegación de facultades similares ante el Ministerio del Interior. Dicho ministerio evaluará cada solicitud de forma individualizada, aplicando los criterios establecidos en la normativa vigente.

Esta iniciativa se alinea con los objetivos de la Ley de Bases N° 27.742, que promueve una profunda reorganización y optimización del sector público, así como una mayor articulación entre el gobierno federal y las administraciones provinciales para lograr una gestión más eficiente y coordinada de la infraestructura pública del país. El decreto entró en plena vigencia a partir de este viernes 18 de abril, un día después de su publicación oficial





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