Nueve décadas de historia en una fiesta multitudinaria en Buenos Aires

Un evento celebrado en el tradicional barrio de San Telmo de Buenos Aires, a lo largo de la avenida Corrientes, para conmemorar los 90 años del obelisco de la Ciudad. Una fiesta donde arte, vanguardia y espectáculos llenaban los pubs y restaurantes con su presencia. El Obelisco fue el escenario principal de las proyecciones con un recuerdo de la historia de su inauguración en 1936, interpretado por la Orquesta de Cámara Mahler en vivo.

Una multitudinaria fiesta conmemorativa sobre la emblemática avenida Corrientes celebró los nueve décadas de historia de Buenos Aires, transformando el tradicional centro porteño en una auténtica máquina del tiempo para regresar al pasado de 1936.

Más de 200 mil personas disfrutaron del festival, llenando pizzerías, teatros y bares en un gran polo gastronómico y cultural abierto bajo el exitoso programa ‘Corrientes 24 horas’.

"Un éxito absoluto poder celebrar los 90 años de la torre Obelisco, el símbolo de Buenos Aires, hoy renovado con su mirador. Es una demostración de la Ciudad que somos y queremos: diversa, abierta, vibrante y cultural", expresó la presidenta de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich





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