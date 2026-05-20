Nuevas sanciones contra funcionarios y entidades estatales de Cuba por presunta participación de Raúl Castro en 1996

El presidente estadounidense ha anunciado el envío de nuevas sanciones contra funcionarios y entidades estatales de Cuba como parte de la política de presión de la administración de Donald Trump sobre La Habana.

El señalamiento podría estar vinculado a un episodio ocurrido en 1996. El país norteamericano está planeando aplicar nuevas sanciones contra funcionarios y entidades estatales de Cuba a raíz de las presunta actividades del expresidente y ministro de Defensa, Raúl Castro , en aquel período.

Trump ha evitado abordar el tema y ha remitido la investigación a la cartera de Justicia de su gobierno. Se han impuesto restricciones económicas, congelamiento de activos y limitaciones migratorias hacia líderes cubanos y sus familiares directos





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