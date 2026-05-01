Nuevas Revelaciones en el Caso de Agresión: Amenazas de Federico Balbuena a sus Empleados

Surgen mensajes intimidatorios del empresario acusado de golpear a su expareja, revelando un patrón de control y violencia que se extiende a su entorno laboral. La víctima denuncia amenazas y presiones basadas en conexiones políticas.

Una nueva información sobre Federico Balbuena , el empresario acusado de agredir a su expareja en Pilar , ha salido a la luz, revelando detalles adicionales sobre el clima de violencia que caracteriza el caso.

Camila Romero, la denunciante que lo acusa de abuso sexual y lesiones agravadas, ha hecho públicos mensajes amenazantes dirigidos a sus empleados, proporcionando una imagen más completa del comportamiento del acusado. Según Romero, Balbuena, propietario de una concesionaria en Luján, envió mensajes intimidatorios a sus trabajadores, advirtiéndoles severamente sobre las consecuencias de retrasos o solicitudes de licencia. En uno de estos mensajes, se lee una clara amenaza: “Lo aclaro por los que se enferman, por los que se retrasan, etc”.

El empresario continuó con un lenguaje agresivo y despectivo: “Cuando se van de mi empresa, nadie toca ningún cliente o básicamente van a tener un problema, y si se creen vivos, que se hagan los vivos conmigo enfrente a ver si les dan los h... ”. Esta actitud revela un patrón de control y dominio que se extiende más allá de su relación personal, afectando también a sus empleados y creando un ambiente laboral hostil.

La decisión de Romero de compartir estos chats en redes sociales se debió, según sus propias palabras, a la necesidad de “pedir ayuda a los medios” ante el temor que generaban algunas declaraciones realizadas por Balbuena. En uno de los mensajes más preocupantes, el acusado presume de sus conexiones políticas y legales: “Tengo poder político, soy amigo de fiscales, jueces, comisarios, intendentes. Donde vivas te voy a encontrar y me encanta dar lecciones de respeto”.

Esta declaración no solo es una amenaza directa, sino que también sugiere un intento de intimidación basado en su influencia y acceso a figuras de autoridad. Además, Balbuena advierte a sus empleados: “Espero que no se enfermen más, no lleguen tarde y no se confundan conmigo. Si alguno tiene algún problema, puede retirarse ahora mismo”. La información sobre estos mensajes llegó a Romero a través de uno de los empleados que los recibió directamente.

Este testimonio refuerza la veracidad de las acusaciones y pinta un cuadro alarmante de la conducta de Balbuena. La publicación de estos mensajes busca visibilizar la magnitud de la violencia ejercida por el empresario y alertar sobre el peligro que representa para quienes lo rodean. La intención es generar conciencia sobre la importancia de denunciar este tipo de comportamientos y proteger a las víctimas.

Federico Balbuena fue detenido este martes en el barrio Everlinks Golf Country Club, en Luján, tras la denuncia presentada por su expareja y la entrega de un video que muestra las agresiones. La denuncia inicial se basó en el testimonio de la víctima, quien relató cómo Balbuena la amenazó y agredió brutalmente en su domicilio cuando ella fue a recuperar una computadora perteneciente a la empresa.

Según su relato, ella evitó responder a sus llamadas telefónicas, anticipando una confrontación y un posible tormento psicológico. El empresario, en un arrebato de furia, le habría dicho: “si no me la devolvés, voy a ir a tu casa y te voy a romper todo”. Ante la negativa de la víctima a recibirlo, Balbuena insistió con sus amenazas: “voy a ir, te voy a romper todo, te rompo la ventana”.

Al recibir la amenaza de llamar a la policía, el empresario respondió con desprecio: “no me importa, llamá a la policía, yo la voy a repudrir”. El caso ahora está en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género N°14 de Pilar, a cargo de la fiscal Marcela Semería, quien investiga las acusaciones de abuso sexual, lesiones agravadas y las nuevas evidencias de amenazas y hostigamiento.

La detención de Balbuena representa un paso importante en la búsqueda de justicia para la víctima y envía un mensaje claro de tolerancia cero hacia la violencia de género





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