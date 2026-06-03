Nuevas restricciones de viaje para ciudadanos mexicanos por trámites de pasaporte

Resumen: Varios países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, España y naciones latinoamericanas, han implementado restricciones de ingreso para ciudadanos mexicanos que hayan postergado el trámite de su pasaporte. Además, se anuncian nuevas medidas como la verificación domiciliaria de pensiones y cambios en los requisitos de visa para Europa.

En los últimos días, diversos gobiernos han anunciado nuevas regulaciones que afectan directamente a los ciudadanos mexicanos que planean viajar al extranjero. Entre las medidas más destacadas se encuentra la prohibición de ingreso a países como Estados Unidos, Canadá y España para aquellos que hayan postergado el trámite de su pasaporte.

Esta situación podría generar serios inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos, por lo que las autoridades recomiendan mantener la documentación en regla. Además, Brasil, Venezuela y Paraguay también se suman a esta lista de naciones que bloquearán la entrada y salida del país a quienes no hayan realizado el trámite correspondiente. El gobierno mexicano ha confirmado que durante junio se embargarán todas las tarjetas de crédito y cuentas bancarias que aparezcan en una lista específica, relacionada con deudas fiscales.

En cuanto a la llamada visa láser o BCC, este documento solo tiene validez como identificación independiente en zonas fronterizas delimitadas: 25 millas en California y Texas, 75 millas en Arizona y 55 millas en Nuevo México. Para viajes aéreos, se requiere una visa de visitante tradicional, que es un beneficio exclusivo para quienes viajan por vía aérea, planean una estancia menor a seis meses y han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años o cuentan con una visa de no inmigrante vigente para Estados Unidos.

España ha implementado nuevos requisitos para los ciudadanos mexicanos. A partir de mediados de 2026, necesitarán una autorización electrónica similar al ETIAS. Por ahora, pueden ingresar sin visa para estancias menores a 90 días, pero deberán presentar pasaporte válido con al menos tres meses de vigencia posterior a la salida, seguro de viaje con cobertura mínima de 30,000 euros, comprobante de solvencia económica y boleto de regreso.

Además, se ha anunciado que las autoridades realizarán visitas domiciliarias para verificar la existencia de titulares de pensiones; de lo contrario, podrían cancelar el beneficio. Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal, como permisos migratorios o visas cuando corresponda. Confirmado: Estados Unidos, México y Colombia prohíben el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que demoraron este trámite con su pasaporte.

Oficial: El Salvador, Panamá y Costa Rica prohibirán el ingreso de ciudadanos mexicanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte. Estas medidas buscan fortalecer los controles migratorios y asegurar que los viajeros cumplan con todos los requisitos documentales. Se recomienda a los ciudadanos mexicanos verificar el estado de su pasaporte y realizar los trámites necesarios con anticipación para evitar contratiempos.

Las nuevas regulaciones reflejan una tendencia global hacia una mayor exigencia en la documentación de viaje, especialmente para quienes no han renovado su pasaporte a tiempo. Mantenerse informado sobre los cambios en las políticas migratorias es crucial para cualquier persona que planee salir del país





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