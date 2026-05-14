Nuevas medidas de prueba en la investigación de Manuel Adorni por criptoactivos

La fiscalía federal requirió información a empresas proveedoras de servicios de activos virtuales para investigar si Bettina Angeletti y Manuel Adorni registran cuentas o tarjetas en ellas, tras la detección de nuevos criptoactivos. La DAFI avanzó en la realización de un informe para determinar si hay inconsistencias entre los ingresos y egresos en el patrimonio del jefe de Gabinete. La justicia corroboró que Manuel Adorni tenía criptomonedas que no figuraban en la correspondiente declaración jurada.

Una nueva batería de medidas de prueba impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó en el esclarecimiento de los movimientos financieros de Manuel Adorni .

En esta ocasión, se requirió información a empresas proveedoras de servicios de activos virtuales para conocer si Bettina Angeletti y Manuel Adorni registran cuentas o tarjetas allí tras la detección de nuevos criptoactivos. Mientras la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) avanzaba en la realización de un informe para determinar ‘si hay inconsistencias entre los ingresos y egresos’ en el patrimonio del jefe de Gabinete, los hallazgos en la causa motivaron nuevas medidas de prueba.

Como contó Clarín, la justicia corroboró que Manuel Adorni tenía criptomonedas que en principio no figuraban en la correspondiente declaración jurada. Mientras la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita busca consolidar el número respecto al dinero allí aplicado, nueva información ingresó a la causa





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