Nuevas Capturas por el Atentado a la AMIA, Litigio de YPF y Tensiones Económicas en Argentina

El juez Rafecas ordena la captura de un nuevo sospechoso por el atentado a la AMIA. Además, novedades en el juicio por la expropiación de YPF. El gobierno busca contrarrestar la percepción negativa de la economía. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es investigado por un préstamo. El gobierno enfrenta la pregunta de si se consolida o se debilita.

El juez federal Daniel Rafecas ha emitido una orden de captura internacional contra un nuevo sospechoso vinculado al atentado a la AMIA . Se trata de Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi , quien fuera la mano derecha de Ali Khamenei, el líder supremo iraní, fallecido en los ataques que Israel y Estados Unidos lanzaron contra Teherán. Mir-Hejazi es descrito por fuentes judiciales como “el poder en las sombras”, el brazo ejecutor de las operaciones militares y de inteligencia del régimen iraní. El juez ha solicitado a la Interpol la emisión de una alerta roja para su detención en cualquier aeropuerto y ha enviado una petición de cooperación internacional a Irán, instando a su colaboración para la detención del sospechoso, aunque se considera una formalidad. Esta acción judicial resalta la persistente búsqueda de justicia en relación con el trágico ataque a la AMIA , un evento que aún genera interrogantes y demanda responsabilidades.

En otro frente, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ha avanzado en la consolidación de su fallo favorable a Argentina en el litigio por la expropiación de YPF. La corte ha suspendido todas las apelaciones pendientes relacionadas con el caso y ha cancelado la audiencia programada para discutir estos recursos. Esta decisión es una consecuencia directa del fallo de finales de marzo, que revocó la condena de 16.100 millones de dólares impuesta por la jueza de primera instancia Loretta Preska. El objetivo principal es ordenar el proceso legal mientras el fallo no adquiera firmeza. Este desarrollo es crucial para la Argentina, ya que representa un paso importante en la defensa de sus intereses económicos y legales en un caso de gran relevancia internacional.

La situación económica del país también sigue siendo un tema central en el debate público. Tras las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la necesidad de “paciencia” para normalizar la economía, y su advertencia contra la “dinamitación” de los logros, el mandatario ha enfatizado que la situación actual no es tan negativa como se percibe. El gobierno busca contrarrestar la percepción de “mal humor social” y destaca la estabilidad cambiaria, a pesar de la disminución de la tasa de interés. Sin embargo, los analistas financieros observan una creciente brecha entre los diferentes tipos de dólares, lo que podría indicar tensiones en el mercado.

En el ámbito político, el fiscal Gerardo Pollicita tomó declaración a las mujeres que, según documentos judiciales, prestaron 100.000 dólares al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en 2024. Graciela Molina y su hija Victoria María José Cancio, quienes participaron en un préstamo con garantía hipotecaria, relataron que Adorni les pagó 30.000 dólares y aún les debe 70.000 dólares más los intereses. Este caso genera interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de las finanzas del gobierno.

Mientras tanto, la pregunta sobre la consolidación o debilitamiento de Javier Milei domina la coyuntura argentina. Hay datos que generan dudas y otros que las disipan. Sin embargo, por el momento, la incertidumbre juega a favor del gobierno. A pesar del debate diario, Argentina no se encuentra al borde de una crisis generalizada. El oficialismo planea recibir en la Cámara de Diputados al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que presente su informe de gestión, incluso con la posible presencia del presidente Milei, lo que indica un apoyo al funcionario. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la inflación de marzo superará el 3%





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