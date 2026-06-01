Nueva Zelanda y la dualidad deportiva: el rugby como religión y el fútbol a la sombra

Análisis del contraste entre el éxito masivo del rugby en Nueva Zelanda y el menor seguimiento del fútbol, explorando raíces históricas y culturales, desde la influencia maorí hasta la colonización británica.

En marzo de 2025, Nueva Zelanda logró una victoria contundente al golear 3-0 como local a Nueva Caledonia en la final de las Eliminatorias de Oceanía, asegurando su clasificación a un Mundial después de 16 años de ausencia.

Sin embargo, a pesar de la importancia del partido para la selección de fútbol, conocida como los All Whites, las tribunas del Eden Park no alcanzaron un lleno completo: solo se vendieron 25.132 entradas de las casi 50.000 disponibles, incluso con precios reducidos desde 20 dólares neozelandeses. Este escenario contrasta notablemente con lo ocurrido en el mismo estadio seis meses después, en septiembre de 2025, cuando los All Blacks, el equipo de rugby, superaron 24-17 a Sudáfrica por la tercera fecha del Rugby Championship, extendiendo su invicto en Auckland a 51 partidos (la última derrota fue el 3 de julio de 1994 ante Francia).

Ese encuentro agotó las entradas en tiempo récord y registró la audiencia televisiva más alta del país para un evento deportivo desde la final del Mundial de Rugby 2023. Esta doble realidad evidencia el abismo existente entre dos deportes en una nación de poco más de cinco millones de habitantes: mientras el rugby brilla con tres Copas Webb Ellis y un dominio histórico reflejado en más del 76% de victorias en test matches desde 1903, el fútbol lucha por abrirse paso en un entorno que lo mira con desconfianza.

La causa no radica en el talento genético, sino en profundas raíces culturales e históricas. Los maoríes, pueblo polinésico que se asentó entre los años 800 y 1300 d. C., adoptaron el rugby no solo como deporte, sino como un acto de resistencia y subversión frente a la colonización británica.

Las primeras pelotas ovaladas llegaron en barcos ingleses alrededor de 1870, y el rugby se convirtió en un vehículo para imponer tradiciones británicas, pero también para que los maoríes encontraran en él una expresión de identidad y fuerza colectiva. El fútbol, por el contrario, cargaba con el estigma de ser un juego asociado a los colonizadores europeos, mientras que el cricket les resultaba tedioso.

El constante roce físico, la exigencia de coraje colectivo y la idea de que el sacrificio individual solo tiene sentido en función del grupo -concepto conocido como 'mana' en la cultura maorí- hicieron del rugby una especie de religión. Como escribió Brendan Hokowhitu, experto en Estudios Indígenas, 'en el campo de juego nivelado del deporte, es posible desafiar y revertir las jerarquías dominantes de nación, raza y clase'.

Esto se evidenció en la gira de los New Zealand Natives (un equipo con jugadores maoríes y de ascendencia europea) por Gran Bretaña entre 1888 y 1889, donde disputaron 108 partidos en 14 meses, logrando 79 victorias, 6 empates y 23 derrotas, desafiando los prejuicios de la época y mostrando que el deporte podía ser un espacio de decolonización. La historia de Nueva Zelanda es, por tanto, un espejo de cómo dos deportes pueden representar realidades opuestas: uno, símbolo de excelencia y unidad nacional; el otro, un esfuerzo por ganar relevancia en medio de una sombra poderosa





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