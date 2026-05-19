Nueva versión deportiva del Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio en Argentina

La nueva versión deportiva del cabriolet de Mercedes-AMG se ha presentado en el mercado local con elementos específicos de la división deportiva y una dirección en el eje trasero que varía en función de la velocidad. El modelo combina alto rendimiento, tecnología y comfort con el uso diario gracias a su motor de seis cilindros y tecnología híbrida ligera.

La nueva versión deportiva del coche convertible de Mercedes-AMG ha irrumpido en el mercado local con motor de seis cilindros, tracción integral variable y un diseño AMG con elementos exclusivos.

La capota del Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio combina lujo, tecnología y altas prestaciones con el placer de conducir a cielo abierto. El nuevo modelo se encuentra disponible para pedidos a fábrica y ofrece un desempeño deportivo sin renunciar al confort diario gracias al motor de seis cilindros y tecnología híbrida ligera





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