Nueva versión de Adorni desmiente lo declarado en Congreso y Casa Rosada

El jefe de Gabinete admitió que ocultó ingresos en sus presentaciones ante la OA y que había omitido informar cientos de miles de dólares en sus declaraciones juradas de bienes ante la Oficina Anticorrupción.

La nueva versión de Adorni desmiente lo que declaró en el Congreso y las conferencias de la Casa Rosada . El jefe de Gabinete había dicho ante los legisladores que tenía todo declarado ‘como corresponde’, pero hoy admitió que ocultó ingresos en sus presentaciones ante la OA.

En cambio, que había omitido informar cientos de miles de dólares en sus declaraciones juradas de bienes ante la Oficina Anticorrupción. Dijo Adorni este miércoles a LN+ que ahora estaba rectificando sus declaraciones juradas para incluir la parte de su patrimonio que había omitido informar y anunció que iba a pagar todo lo adeudado en impuestos al fisco.

El jefe de Gabinete reconoció además que la ocultación había sido intencional; según él, para escaparse con su dinero ‘de la vieja política’. No explicó por qué decidió transparentar esos dólares recién ahora, dos años y seis meses después de la asunción de Milei y justo cuando la Justicia le detectó gastos e inversiones que no se condicen con los ingresos y el patrimonio que Adorni tenía declarados





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