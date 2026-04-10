Nueva trama de corrupción en ANDIS: Fraude por 755 millones de pesos y participación de empresarios

El fiscal federal Franco Picardi destapa una nueva maniobra de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con sobreprecios, sobornos y la implicación de más de 20 empresarios. Se investigan desvíos por 755 millones de pesos, con la participación de Diego Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete. Los cuadernos de Calvete y nuevos audios revelan el alcance de la corrupción en la adjudicación de insumos médicos de alto costo.

Una nueva investigación por corrupción ha sido destapada por el fiscal federal Franco Picardi en el contexto de la investigación sobre compras fraudulentas con sobreprecios y sobornos que se llevaron a cabo en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ) bajo la dirección de Diego Spagnuolo . Los hechos recientemente descubiertos involucran una erogación de 755 millones de pesos, evidenciando una escala significativa de desvío de fondos públicos.

Los cuadernos de Miguel Ángel Calvete, que ya habían sido clave en investigaciones anteriores, vuelven a ser una prueba crucial, junto con nuevos audios que se suman a las evidencias del caso. El Ministerio Público Fiscal ha determinado que los actos de corrupción investigados se desarrollaron al menos desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025. Durante este período, funcionarios de la ANDIS habrían “direccionado de manera intencionada” múltiples compras de insumos de alto costo, específicamente los llamados PACBI, con el objetivo de favorecer a sus amigos y allegados. A cambio de estas adjudicaciones millonarias, se habrían recibido retornos y dádivas de diversa índole, conformando un esquema de corrupción sistemática. Hasta el momento, los nuevos hallazgos revelan la participación de más de 20 empresarios y más de 30 firmas en esta red delictiva, orquestada desde el sector público por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, y desde el sector privado por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. \La fiscalía ha destacado la relevancia pública del caso ANDIS, ya que los insumos comercializados de manera ilícita son dispositivos y tecnologías médicas de alto costo para el sistema de salud. Estos incluyen prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares y materiales específicos para cirugías complejas, además de sillas de ruedas motorizadas. Estos insumos, dadas sus características particulares, eran y siguen siendo gestionados a través del Programa Incluir Salud, enfocado en personas con discapacidad o enfermedades crónicas graves que se encuentran en situación de pobreza estructural y carecen de cobertura médica específica, según explicaron desde la fiscalía. La documentación secuestrada en el domicilio de Miguel Ángel Calvete, en la calle Defensa, reveló la existencia de seis cuadernos con anotaciones detalladas que ofrecen información sobre diversos aspectos del esquema de corrupción. Estos cuadernos detallan desde la organización de reuniones en su residencia hasta los pagos realizados a personas físicas y jurídicas, así como la identificación de su círculo de allegados. Calvete ya está procesado junto a Diego Spagnuolo en la primera fase de esta investigación, donde se analizaron 21 compras de medicamentos que implicaron más de 30.000 millones de pesos. Las pruebas, calificadas como “contundentes” por la fiscalía, complican la situación de 27 personas involucradas.\En uno de los cuadernos, identificado con el número 2, se encontraron anotaciones relacionadas con el círculo de Miguel Ángel Calvete, incluyendo a Christian y Mariano Sagués del Laboratorio Ortopédico Sagués. El cuaderno número 3 contiene imágenes que ilustran las menciones a las firmas vinculadas a la familia Sagués y su participación en los negocios ilícitos. El fiscal Picardi observó que, en una de las imágenes, se consignan cifras millonarias al lado de las firmas Probock y Prolite, seguidas por un número más pequeño entre paréntesis, que representa el porcentaje a entregar a Calvete o terceros. Este porcentaje, según la fiscalía, era del 20% de las cifras totales y era el monto que Calvete solía recibir de cada firma a la que garantizaba adjudicaciones por parte de ANDIS. El fiscal Franco Picardi también hizo mención a Resposane Salud, una de las firmas participantes en la categoría de amputaciones vinculada a Calvete, aunque en sus registros figuran otras personas como titulares. Esta empresa fue invitada 28 veces a presentar cotizaciones, pero solo lo hizo en dos ocasiones. Un testigo, cuya identidad se mantuvo reservada, declaró que esta firma pertenece a Miguel Ángel Calvete, quien buscaba reactivar empresas inactivas para utilizarlas en nuevos negocios. Entre estas empresas se mencionaron a Indecom S.R.L., Finfox S.R.L. y Resposane Salud S.A. Según el testimonio, Resposane vendía instrumental médico y sillas de ruedas, siendo ANDIS su principal cliente, además de Prolite Orthopedics S.R.L., Probock S.R.L. y Ortopedia Bernat Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L. En Indecom, Calvete figura formalmente como socio, al igual que Ruth Lozano. Los investigadores también identificaron anotaciones manuscritas referidas a Artrobone Ortopedia en los cuadernos hallados en el domicilio de Calvete, indicando la complejidad y extensión de las maniobras corruptas





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