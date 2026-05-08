Nueva ruta aérea directa entre Israel y Argentina

La nueva conexión aérea Israel-Argentina, que parta desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, busca satisfacer la demanda histórica de pasajeros que hasta ahora debían realizar escalas en diversas ciudades de Europa y Medio Oriente para completar el trayecto.

Con la introduccion de una nueva ruta aérea se busca la demanda storica de pasajeros que aun debian realizar escalas en otras ciudades de Europa o Medio Oriente para completar el trayecto entre ambos paises.

Los vuelos seran directos desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y podran partir varias veces a la semana. Esta ruta facilitara viajes vinculados a actividades tecnologicas, comerciales, academicas y diplomaticas. Desde el sector turístico destacaron la potenciacion del intercambio comercial y la llegada de visitantes extranjeros mientras que los empresarios y paisanos aerolineas señalaron la operacion de aeronaves de fuselaje ancho y servicios adaptados a vuelos de mas de 15 horas





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