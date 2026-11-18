La Comisión Arbitral mediante la Resolución General 12/2026 establece un marco común para los pagos electrónicos en los sistemas informáticos administrados por el organismo.

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral ha emitido la Resolución General 12/2026 para modernizar y unificar los procesos de pago electrónico asociados al Sistema de Transferencia Electrónica de Fondos, conocido como Pago Electrónico COMARB. Este instrumento legal busca centralizar las reglas generales que rigen el uso de diversos medios de pago en los sistemas informáticos administrados por el organismo, incluyendo SIFERE, SIRCREB, SIRTAC, SIRCUPA, SIRCAR y SIRCIP.

Unificación de Marcos Regulatorios de Pago

Hasta la publicación de esta norma, el canal principal utilizado para cancelar los fondos recaudados era el servicio de la red Interbanking, cuya utilización estaba contemplada exclusivamente en las resoluciones específicas de cada sistema individual. Los avances tecnológicos en el sector financiero han permitido diversificar las opciones disponibles, motivando a la Comisión Arbitral a buscar una mayor certeza jurídica mediante la concentración de estas reglas en una única normativa.

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El Anexo de la Resolución General 12/2026 establece explícitamente tres proveedores autorizados para cancelar las obligaciones fiscales mediante boletas de pago, los cuales funcionan a través de una plataforma de pagos electrónicos. Esta incorporación de alternativas no significa que todos los medios estarán disponibles de inmediato en cada aplicativo informático, ya que la resolución establece que cada opción podrá utilizarse únicamente en los sistemas donde se encuentre efectivamente habilitada de acuerdo con la normativa aplicable.

Integración Progresiva de Proveedores Externos

La Comisión Arbitral ha dispuesto que los proveedores incluidos en el anexo se integrarán de manera progresiva a los distintos sistemas administrativos, a medida que se completen las adecuaciones informáticas y operativas necesarias para garantizar la funcionalidad. La Resolución General 12/2026 no establece un cronograma con fechas determinadas para la puesta en funcionamiento de cada proveedor en cada aplicativo, permitiendo una adaptación flexible según la disponibilidad técnica.

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Este enfoque permite que en el futuro se actualice el anexo para incorporar nuevos proveedores, sin tener que modificar nuevamente las normas particulares que regulan cada sistema de recaudación. Se enfatiza que los contribuyentes y agentes de recaudación deben utilizar exclusivamente las alternativas que estén efectivamente habilitadas en el sistema específico que emitió la boleta de pago correspondiente.

Sistemas Informáticos Afectos por la Nueva Norma

La resolución menciona seis sistemas administrados por la Comisión Arbitral, utilizados para liquidar, recaudar, retener, percibir o controlar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el ámbito del Convenio Multilateral. El Sistema Federal de Recaudación es la herramienta principal utilizada para la liquidación y el pago del impuesto por parte de contribuyentes que desarrollan actividades en más de una jurisdicción.

El Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias permite aplicar retenciones de Ingresos Brutos sobre los importes acreditados en cuentas bancarias de los contribuyentes alcanzados por el convenio. Por su parte, el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra constituye el mecanismo de retención del impuesto sobre las operaciones realizadas mediante tarjetas de crédito y compra.

El Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago facilita la aplicación de retenciones sobre acreditaciones en cuentas de pago, tales como las utilizadas por billeteras virtuales y otros proveedores de servicios de pago. El Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación es utilizado por los agentes de retención y percepción para presentar declaraciones juradas y cumplir con el ingreso de los importes recaudados.

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Finalmente, el Sistema Informático de Recaudación y Control de Ingresos y Pagos actúa como una herramienta de recaudación y control vinculada con los movimientos de ingresos y pagos de los contribuyentes. La Resolución General 12/2026 lleva la firma de Luis María Capellano y Fernando Mauricio Biale, autoridades de la Comisión Arbitral, y establece un marco común para los pagos electrónicos de los sistemas que administra el organismo.