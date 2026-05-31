Nueva regla de la FIFA cambió el resultado del amistoso entre Japón e Islandia

En un amistoso en Tokio, Japón venció 1-0 a Islandia gracias a un gol en inferioridad numérica del rival, provocado por la nueva regla de los diez segundos para las sustituciones, que se implementará en el Mundial 2026.

En un amistoso entre Japón e Islandia se puso en práctica una de las nuevas reglas que la FIFA implementará en el Mundial 2026 , y su impacto fue inmediato: cambió el resultado del partido.

El encuentro, disputado en el Estadio Nacional de Tokio, transcurría sin goles hasta que una sustitución mal ejecutada por parte de Islandia desencadenó una sanción que Japón aprovechó para anotar el único tanto del partido. La nueva normativa establece que el jugador sustituido tiene solo diez segundos para abandonar el campo desde que el árbitro asistente anuncia el cambio. Si excede ese tiempo, su sustituto debe esperar un minuto fuera y luego ingresar en la siguiente interrupción.

El islandés Thorvaldsson tardó más de lo permitido en salir, por lo que el árbitro polaco Damian Kos ordenó que Islandia jugara un minuto con diez hombres. En ese lapso, Japón marcó el 1-0 mediante un cabezazo de Koki Ogawa tras un centro de Yukinari Sugawara. La jugada fue un ejemplo de cómo las reglas pueden alterar el desarrollo del juego y obligar a los equipos a ser más rápidos en los cambios.

Esta no es la única modificación que se probará en la Copa del Mundo. La FIFA, a través de la IFAB, ha anunciado cinco nuevas reglas que buscarán dinamizar el fútbol y reducir las pérdidas de tiempo. Una de ellas regula los saques de banda, de meta y los tiros libres: se permitirán hasta ocho segundos para ejecutarlos, y si el jugador excede ese tiempo, perderá la posesión.

En el caso de los saques de arco, la sanción será un córner para el rival. Otra regla está dirigida a los jugadores que simulan lesiones para cortar el ritmo: cualquier futbolista que reciba atención médica dentro del campo deberá salir y permanecer al menos un minuto fuera antes de reingresar, salvo que la lesión derive de una falta con tarjeta.

También se amplía el uso del VAR: por primera vez, podrá intervenir en jugadas de segunda tarjeta amarilla que terminen en expulsión, y corregir errores en la concesión de tiros de esquina que finalicen en gol. Por último, solo el capitán podrá acercarse al árbitro para dialogar; cualquier otro jugador que proteste o rodee al juez será sancionado con tarjeta amarilla.

El partido también tuvo un momento emotivo: el delantero islandés Jon Dagur Thorsteinsson, quien tuvo pasos por clubes como Southampton y Sampdoria, fue reemplazado a los 14 minutos del primer tiempo y recibió un pasillo de aplausos de ambos equipos como reconocimiento a su trayectoria, aunque no fue convocado para el Mundial. Japón, por su parte, sumó una nueva victoria en su preparación para la Copa del Mundo, donde debutará el 14 de junio ante Países Bajos.

El equipo dirigido por Hajime Moriyasu acumula buenos resultados en amistosos, incluyendo triunfos ante Brasil (3-2), Ghana (2-0), Bolivia (3-0), Escocia (1-0) e Inglaterra (1-0 en Wembley). La implementación de estas reglas en el Mundial promete cambiar la dinámica del juego, y el partido entre Japón e Islandia fue un adelanto de lo que está por venir.

La selección nipona buscará dar el salto en 2026 y consolidarse como una potencia mundial, mientras que Islandia deberá adaptarse a las nuevas normativas para no verse perjudicada en situaciones similares





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA Mundial 2026 Nuevas Reglas Japón Islandia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TyC Sports transmite la Copa Mundial de la FIFA 2026™Todos los partidos de Argentina con Ariel Senosiain, Hernán Feler y Gastón Edul. 52 partidos en vivo (30 exclusivos TV Paga). También la transmisión de los amistosos previos de la Scaloneta ante Honduras e Islandia. Desde este lunes a las 7 de la mañana, las 24 horas de programación dedicadas al Mundial.

Read more »

La nueva limitación de la Fórmula 1 a los pilotos para el Gran Premio de MónacoLa categoría ya había confirmado que no utilizará el sistema Straight Line, que permite abrir los alerones delantero y trasero en rectas. Ahora confirmó que limitará la entrega de la potencia eléctrica a los monoplazas.

Read more »

Julián Álvarez disfruta de un merecido descanso junto a su pareja antes de la nueva temporadaEl delantero del Atlético de Madrid y campeón del mundo con Argentina, Julián Álvarez, compartió en redes sociales imágenes de una escapada romántica con su novia Emilia, un respiro antes de afrontar una agenda exigente con su club y la Selección.

Read more »

Cultura Profética vuelve a la Argentina con dos shows y adelanta su nueva etapa musicalLa banda puertorriqueña regresará a la Argentina con shows en Buenos Aires y Córdoba, donde repasará sus clásicos y adelantará canciones de su nuevo álbum.

Read more »