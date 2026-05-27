Nueva reforma de la Ley de Sucesiones prohíbe el uso de bienes hereditarios por hasta diez años: en qué casos se aplica

La reforma a la Ley de Sucesiones establece que los bienes de una herencia no podrán ser utilizados por hasta diez años, salvo excepciones. Conozca los detalles de esta normativa, los supuestos de indivisión voluntaria y las salvedades que permiten la disposición de los activos heredados.

La reciente reforma a la Ley de Sucesiones introduce una modificación sustancial en materia de herencias, estableciendo que los bienes de la herencia no podrán ser utilizados por un plazo de hasta diez años en determinados supuestos.

Esta medida busca proteger el patrimonio familiar y evitar la dispersión prematura de los activos heredados, promoviendo así la conservación del legado durante un período prolongado. La normativa contempla que, salvo excepciones, los herederos no podrán enajenar, gravar o disponer de los bienes hereditarios durante ese lapso, lo que representa un cambio significativo frente a la regulación anterior que permitía mayor flexibilidad en la administración y disposición de la herencia.

El objetivo principal es garantizar la indivisión voluntaria de la masa hereditaria, facilitando que la familia mantenga los bienes en común mientras se decide sobre su destino final, y evitando así conflictos entre coherederos o la venta apresurada de propiedades que puedan resultar estratégicas para el grupo familiar. Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es que los herederos pueden acordar voluntariamente no dividir la herencia por un plazo de hasta diez años, con la posibilidad de renovar dicho acuerdo.

Este mecanismo de indivisión voluntaria requiere el consentimiento unánime de todos los coherederos y debe formalizarse mediante escritura pública, inscribiéndose en el registro correspondiente para que produzca efectos frente a terceros. La ley también prevé que, transcurrido el plazo, si persiste el acuerdo, se pueda prorrogar por otro período similar, siempre que se cumplan los mismos requisitos.

Esta facultad otorga a las familias un instrumento jurídico para postergar la partición de la herencia cuando existen circunstancias que aconsejan mantener la unidad del patrimonio, como por ejemplo la existencia de un negocio familiar, una finca agrícola o un inmueble que genere rentas. No obstante, es importante señalar que la indivisión forzosa, es decir, la impuesta por la ley sin acuerdo de los herederos, no está prevista en los mismos términos; la reforma se centra en fomentar la autonomía de la voluntad en la gestión de la herencia.

Existen excepciones al principio de inutilización de los bienes durante diez años. La ley permite que se realicen pagos de gastos necesarios para evitar el deterioro de los bienes hereditarios, como reparaciones urgentes, impuestos o mantenimiento del patrimonio.

Asimismo, se autoriza la disposición de aquellos bienes que sean esenciales para la subsistencia de los herederos, siempre que exista autorización judicial. Otro caso particular es el del cónyuge supérstite o el compañero permanente, quienes, al tener un rol especial en la familia, pueden oponerse a la división de la herencia si participan activamente en un establecimiento o son socios principales del fallecido.

Esta protección busca resguardar los intereses del cónyuge o compañero que haya convivido con el causante y que dependa económicamente de los bienes heredados. Además, la ley establece que si un heredero es menor de edad, la herencia permanece indivisa hasta que alcance la mayoría de edad, plazo que puede computarse dentro de los diez años mencionados. Estas salvedades garantizan que la norma no restrinja en exceso los derechos de los herederos ni ponga en riesgo la conservación del patrimonio.

La reforma también aclara que los créditos y derechos hereditarios sí pueden ser enajenados, pero no los bienes tangibles que forman parte de la masa hereditaria, a menos que se concrete la partición y adjudicación. En este sentido, la legislación colombiana ha modificado sustancialmente el régimen de sucesiones, alineándose con tendencias que privilegian la protección del patrimonio familiar y la estabilidad económica de los herederos, aunque con ciertas softened a fin de permitir una gestión razonable de los bienes durante el período de indivisión





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