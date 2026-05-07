Nueva red de rescate para monotributistas en medio de la profunda reestructuración del sistema de salud argentino

La medida intenta resolver uno de los problemas históricos del sistema: la incertidumbre que enfrentaban miles de afiliados cuando una obra social dejaba de funcionar o atravesaba graves problemas económicos.

En medio de la profunda reestructuración del sistema de salud argentino , el Gobierno nacional puso en marcha una inédita red de contención destinada a evitar que los monotributistas queden sin cobertura médica frente a la caída financiera de una obra social.

Pero el plan arrancó con una adhesión mínima: apenas cuatro entidades aceptaron integrarse al esquema especial diseñado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). La novedad fue confirmada por el superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, durante un desayuno de trabajo organizado por OSDEPYM, el Instituto de Investigaciones de Obras Sociales y FESAL, donde se analizó la evolución del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA).

Allí, el funcionario anunció la publicación de las cuatro resoluciones que oficializaron las incorporaciones y sintetizó el escenario con una frase contundente: 'Sólo cuatro de 45 adhirieron al registro'. Cómo funciona la nueva red de rescat





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Sistema De Salud Argentino Red De Contención Monotributistas Obras Sociales Superintendencia De Servicios De Salud (SSS)

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