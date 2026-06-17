Nueva paritaria del sector público: ATE exige suma fija, cláusula gatillo y recuperación salarial

El Gobierno convocó a una nueva paritaria para el sector público con inicio el 18 de junio. La ATE reclama una suma fija de 400.000 pesos, aumentos por encima de la inflación y una cláusula de actualización automática para revertir una pérdida salarial que supera el 40% desde 2023. Entre los puntos de la negociación también figuran la reapertura de convenios colectivos, la reactivación de FOPECAP y la derogación de la Ley 27.802.

El Gobierno nacional ha convocado a una nueva paritaria salarial para el sector público, con una reunión programada para el 18 de junio al mediodía.

Esta instancia marcará el inicio del nuevo período correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, que regirá entre junio de 2026 y mayo de 2027. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha fijado su posición de negociación, exigiendo una suma fija de 400.000 pesos, incrementos salariales que superen la inflación y la incorporación de una cláusula de actualización automática.

Según el gremio, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios públicos ha alcanzado niveles sin precedentes, superando el 40% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, y ya no permite cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación o vestimenta. La propuesta oficial, por tanto, debe contemplar aumentos por encima de la evolución de los precios y reactivar la cláusula gatillo para garantizar ajustes automáticos en caso de aceleración inflacionaria.

El sindicato advirtió que sin una propuesta de recuperación del poder de compra perdido será difícil alcanzar un acuerdo. En la anterior paritaria, los salarios del sector público experimentaron una mejora acumulada del 21%, mientras que la inflación del mismo período alcanzó el 33,2%, dejando una brecha negativa de 12,2 puntos porcentuales. Esta pérdida salarial se ha acumulado progresivamente, y el gremio insiste en la necesidad de una recomposición urgente.

Entre los principales reclamos que llevará la ATE a la negociación se incluyen: la implementación de una suma fija de 400.000 pesos para recomponer rápidamente los ingresos más bajos; la reactivación de la cláusula gatillo; la apertura de todos los convenios colectivos del sector público; la reactivación del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FOPECAP); la reincorporación de los trabajadores cesanteados; y la derogación de la Ley 27.802, que el sindicato considera perjudicial para los derechos laborales del sector. Estas demandas buscan frenar la deterioración salarial y recuperar el poder adquisitivo perdido.

La convocatoria del Gobierno llega en un contexto de fuerte tensión entre el sector público y la administración, con los sindicatos presionando por mejoras sustanciales. La exigencia de una suma fija de 400.000 pesos apunta a beneficiar particularmente a los salarios más bajos, mientras que la cláusula gatillo buscaría automatizar los ajustes ante futuras subidas de precios, evitando nuevas pérdidas.

El gremio también pide la reapertura de todos los convenios colectivos, lo que implicaría una renegociación integral de las condiciones laborales en todo el sector público. Además, la solicitud de derogación de la Ley 27.802 refleja el conflicto con medidas legislativas que, según la ATE, recortan derechos. La negociación promete ser compleja, dado que el reclamo de recuperación salarial supera el 40% y el Gobierno deberá equilibrar las cuentas fiscales con las demandas de los trabajadores.

El resultado de esta paritaria será clave para la estabilidad laboral y el poder adquisitivo de cientos de miles de empleados públicos en todo el país





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