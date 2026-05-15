Nueva ola polar en Argentina: heladas, lluvias y nevadas en varias provincias

Una nueva ola polar avanzará sobre gran parte de la Argentina desde el fin de semana, provocando que varias provincias sufran temperaturas extremadamente bajas, lluvias, heladas y hasta tormentas de nieve que podrían afectar el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana para sus habitantes. Según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio climático brusco comenzará a sentirse entre el sábado y el domingo con el avance de un frente frío que recorrerá el centro del país acompañado por lluvias, viento y el ingreso de aire polar, que provocará los fenómenos antedichos.

Una nueva ola polar avanzará sobre gran parte de la Argentina desde el fin de semana, provocando que varias provincias sufran temperaturas extremadamente bajas, lluvias, heladas y hasta tormentas de nieve que podrían afectar el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana para sus habitantes.

Según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio climático brusco comenzará a sentirse entre el sábado y el domingo con el avance de un frente frío que recorrerá el centro del país acompañado por lluvias, viento y el ingreso de aire polar, que provocará los fenómenos antedichos





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentina Polar Wave Cold Front Rain Snow Wind Temperature Weather Forecast Climate Change Phenomena

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentina sigue siendo difícil para grandes corporaciones globales, según el GBCI 2026Global Business Complexity Index 2026 clasifica a Argentina en el noveno puesto entre las jurisdicciones más complejas a nivel global, con una perspectiva favorable en algunos aspectos, pero aun enfrentando desafíos en la percepción de las grandes empresas

Read more »

Una empresa argentina del agro levantará una planta industrial con apoyo del mercado de capitalesLa firma invertirá u$s 2 millones para internalizar producción que hoy terceriza y multiplicar por más de cinco su capacidad operativa

Read more »

Una nueva pick up china y para el trabajo pesado llegó a la ArgentinaLlegó una nueva chata al mercado local.

Read more »

Cambia Uber para siempre: hay una nueva función que cambia los viajes pero solamente la podrán usar estos usuariosLa aplicación de taxis más utilizada en el mundo lanzó una nueva función en Argentina.

Read more »