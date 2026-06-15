Nueva normativa permite acceso gratuito al transporte con SUBE para personas con discapacidad

El Gobierno autoriza el uso de la tarjeta SUBE como único medio para validar el beneficio de transporte gratuito a personas con discapacidad, eliminando la necesidad de presentar el CUD físico y ampliando la cobertura de asignaciones familiares y servicios de salud.

El Gobierno nacional ha aprobado una nueva normativa que permite a las personas con discapacidad acceder al transporte público gratuito mediante la tarjeta SUBE , sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en formato físico.

Esta medida busca simplificar el proceso de verificación, proteger la información personal de los usuarios y reducir las posibilidades de fraude. Para beneficiarse, los usuarios deberán registrar su número de CUD en la plataforma oficial de SUBE y asociarlo a la tarjeta.

Una vez habilitado, el descuento del 100 % se aplicará automáticamente al pasar la tarjeta por la validadora del colectivo o del tren, tanto para el titular como para su acompañante, siempre que ambos tarjetas estén correctamente vinculadas al mismo número de CUD. El trámite se puede realizar de forma digital a través del sitio web de SUBE, la aplicación móvil o directamente en los puntos de atención del transporte; la activación también es posible en los valijeros o molinetes mediante la tecnología NFC de los teléfonos Android compatibles.

En caso de que el usuario prefiera el método tradicional, el sistema seguirá aceptando el CUD físico, lo que garantiza una transición sin interrupciones en la prestación del beneficio. Además de la simplificación del acceso al transporte, la normativa refuerza la cobertura total de los servicios del Sistema Básico para Personas con Discapacidad, que incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyo educativo y la entrega de prótesis.

Asimismo, se ha ampliado el alcance de las asignaciones familiares, incorporando la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de Down. Estos beneficios se complementan con facilidades como el permiso de libre tránsito y estacionamiento en todo el país, garantizando una mayor inclusión y movilidad para la población discapacitada.

El decreto también establece la obligación de actualizar el CUD cada dos años, y señala los requisitos indispensables, como la presentación de una fotografía actualizada y la acreditación de la condición médica mediante la autoridad competente. En otro frente, el país se prepara para la llegada de un anticiclón que traerá una ola polar y un frente helado con temperaturas cercanas a las antárticas.

Las autoridades meteorológicas han emitido alertas para toda la zona norte y centro, recomendando a la población tomar precauciones, evitar viajes innecesarios y asegurar las instalaciones domésticas contra congelación. El clima extremo podría impactar temporalmente la operación de los colectivos y trenes, aunque se mantendrá la gratuidad del servicio para los usuarios con discapacidad.

En la capital, se espera la inauguración del tan esperado túnel subterráneo bajo la línea de tren, cuyo objetivo es descongestionar el tráfico en la zona y mejorar la fluidez del transporte urbano. Este proyecto, que ha sido una prioridad en la agenda de infraestructura, se completará en los próximos meses y promete beneficiar tanto a los pasajeros regulares como a los beneficiarios del programa SUBE‑discapacidad, al reducir los tiempos de recorrido y ofrecer una alternativa segura ante las condiciones climáticas adversas





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