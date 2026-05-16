Nueva marca Spreen y Esmede arrasa en lanzamiento de alfajores en Argentina

La nueva marca Spreen, creada por el streamer Iván"Spreen" Buhajeruk junto al empresario Nicolás Esmede, ha sido un gran éxito en su lanzamiento de alfajores en Argentina. La marca ha agotado 300.000 unidades en apenas 48 horas desde su llegada a los kioscos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, generando faltantes en distintos puntos de venta y se ha convertido en uno de los desembarcos más veloces y comentados dentro del competitivo mercado argentino del alfajor.

La nueva marca Spreen , creada por el streamer Iván" Spreen " Buhajeruk junto al empresario Nicolás Esmede , agotó 300.000 unidades en apenas 48 horas desde su llegada a los kioscos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Generó faltantes en distintos puntos de venta y se convirtió en uno de los desembarcos más veloces y comentados dentro del competitivo mercado argentino del alfajor. La escena de la presentación en plena avenida Corrientes, que circuló en redes sociales, funcionó como anticipo de lo que ocurriría días después en los puntos de venta. Multiplicó los seguidores de la cuenta oficial de la marca y generó una fuerte circulación de contenidos vinculados al producto.

Para muchos especialistas del sector, el caso expone cómo lastinen presencia activa en la producción y comercialización de alfajores en distintas regiones del país, con una textura pensada para resultar más cremosa y fácil de morder, algo poco frecuente dentro de una categoría históricamente asociada a productos con altos niveles de azúcar y grasas. El nivel de demanda registrado en los primeros días obligó a acelerar los planes de reposición en kioscos y cadenas comerciales del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Refleja un cambio en las formas de lanzar productos de consumo masivo. Durante años, las grandes marcas apostaron principalmente a campañas publicitarias tradicionales, mientras que ahora los creadores de contenido pueden movilizar comunidades enteras y convertir seguidores en consumidores en tiempo récord. A partir de aquí es diferente al del lanzamiento.

Ahora hay que sostener el interés del consumidor más allá del efecto novedad, garantizar el abastecimiento en una categoría donde la disponibilidad en punto de venta es determinante, y escalar la producción para no perder ventas por faltantes. Si logra consolidarse en los próximos meses, el Spreen y Esmede podría dejar de ser una historia de lanzamiento para convertirse en una marca con peso real dentro de la categoría más consumida del país





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