Nueva ley de tránsito en Argentina: requisitos y cambios

La nueva ley nacional de tránsito en Argentina introduce cambios y severas sanciones a los infractores. Entre los cambios, se revisionan los requisitos para obtener la licencia y se refuerza la seguridad vial a través de nuevos controles médicos y multas escalonadas.

Ley Nacional de Tránsito El Gobierno endurece los controles y meterán presas a todas las personas que tengan esta licencia de conducir, la renovación del documento, nuevos plazos de validez según la edad, controles médicos obligatorios y un sistema de puntos destinado a mejorar la seguridad vial.





¿Cuáles son los requisitos del certificado psicofísico para renovar la licencia?

El Gobierno cambió los requisitos para obtener la licencia de conducir. El examen puede llevarse a cabo en centros médicos tanto públicos como privados que dispongan de profesionales registrados ante la ANSV. El mismo especialista será responsable de ingresar los resultados en el sistema nacional, lo que posibilita la aprobación de la renovación de forma inmediata.





El proceso puede llevarse a cabo de forma completamente digital a través de la aplicación o el sitio web de, sin requerir la presencia en el centro emisor. Los pasos a seguir son los que se detallan a continuación:



Verificar los datos personales y realizar el pago de las boletas correspondientes.

Esperar que los resultados sean incorporados al sistema por el prestador.

A partir de este año, se exige un certificado de aptitud psicofísica para obtener la licencia.

Este documento integra un diseño renovado y un código QR dinámico, el cual se actualiza cada 24 horas. Esto permite verificar en tiempo real tanto la vigencia del carnet como el estado psicofísico del titular, incluso en áreas sin señal o conexión a internet.



El formato físico sigue estando disponible opcionalmente, aunque con un costo adicional. En ambos casos, la validez legal es equivalente y el vencimiento indicado es el mismo que se encuentra en la versión electrónica.





Por lo tanto, es imperativo que los conductores se familiaricen con dichas categorías para cumplir adecuadamente con las regulaciones vigentes. Esta nueva normativa también introduce un sistema de multas escalonado que busca garantizar el cumplimiento de las reglas de tránsito





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