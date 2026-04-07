Nueva Ley de Tránsito en Argentina: Cambios Clave en la Licencia de Conducir

El Decreto 196/2025 modifica la Ley de Tránsito 24.449, estableciendo nuevos requisitos para tramitar y renovar la licencia de conducir en Argentina. Se implementa el carnet digital y se modifican los plazos de vigencia según la edad, además de controles médicos más rigurosos.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 ha sido objeto de una modificación trascendental a través del Decreto 196/2025 , el cual ha transformado radicalmente los procedimientos para tramitar o renovar la licencia de conducir en Argentina . Esta reforma histórica introduce nuevos criterios y requerimientos más estrictos que deben ser cumplidos por todos los conductores argentinos, tomando en consideración su edad y el tipo de vehículo que conducen.

Los cambios implementados van más allá de la simple alteración de los plazos de vigencia, e incluyen la exigencia de controles médicos más rigurosos y la puesta en marcha definitiva del carnet digital, el cual se convierte en el principal medio de acreditación para circular en todo el territorio nacional. \La duración de la licencia de conducir ha experimentado una modificación sustancial, ahora directamente relacionada con la edad del titular al momento de iniciar el trámite. Las nuevas reglas, ya en vigor, establecen lo siguiente: Para menores de 21 años, la vigencia de la licencia para las categorías A (motocicletas), B (automóviles) y G (maquinaria agrícola) será de 5 años. Para aquellos entre 21 y 65 años, la licencia tendrá una validez de 5 años completos. Las personas de entre 65 y 70 años deberán renovar su licencia obligatoriamente cada 3 años. Finalmente, para los mayores de 70 años, la renovación será anual y sin excepciones, una medida que ha generado cierta controversia debido al control más frecuente que implica para este grupo etario. Además, el Decreto 196/2025 impone la presentación obligatoria de un certificado de aptitud psicofísica actualizado para todos los conductores que deseen renovar su licencia, sin importar su edad ni la categoría de licencia. Este estudio médico deberá realizarse exclusivamente en centros médicos públicos o privados que estén autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), cuyo listado completo está disponible en el sitio web oficial. El profesional médico a cargo del examen será el responsable directo de cargar el resultado en el sistema oficial. La aprobación del examen psicofísico permitirá continuar con el trámite de renovación, mientras que la no aprobación implicará la pérdida inmediata del derecho a conducir hasta que la situación sea regularizada. \La implementación del carnet digital como principal forma de acreditación es otro aspecto clave de esta reforma. Para obtener el carnet digital, se deben seguir los siguientes pasos: Descargar e ingresar a la aplicación Mi Argentina, registrarse con el CUIL y datos personales, y validar la identidad a través del sistema. La licencia aparecerá automáticamente en el perfil del usuario, junto con el DNI digital. Este documento digital posee la misma validez legal que la versión física en todo el territorio nacional, contando con un sistema de token diario que actualiza su autenticidad cada 24 horas como medida de seguridad. Para las categorías A, B y G, la renovación se cargará automáticamente en la aplicación una vez aprobado el examen psicofísico. El Decreto 196/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece claramente que la Licencia Nacional de Conducir Digital tendrá plena validez legal en todo el territorio nacional, sustituyendo al soporte físico, sin perjuicio de que el conductor pueda solicitarlo opcionalmente. El proceso de renovación puede llevarse a cabo completamente online a través de la plataforma Mi Argentina. Los pasos a seguir son: seleccionar la opción “renovación o ampliación de licencia”, validar la información personal, pagar las boletas correspondientes a través de los diversos medios disponibles, y elegir los prestadores autorizados para realizar exámenes y cursos. Una vez aprobado el examen psicofísico, la nueva licencia se reflejará automáticamente en la aplicación. Es importante tener en cuenta que, si se prefiere la versión física de la licencia, se debe contactar directamente con el centro emisor correspondiente a la jurisdicción del conductor. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los costos actualizados son: Solicitud de licencia de conducir $26.340,00, CENAT (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito) $6.800,00, y Certificado de legalidad sin costo adicional. Los medios de pago disponibles son: Pago Fácil, Rapipago, Mercado Pago, portal de pago electrónico y cajeros automáticos (ATM), con acreditación inmediata en todos los casos





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