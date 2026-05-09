Nueva investigación contra Manuel Adorni por movilizaciones de criptomonedas sin declarar

Las sospechas de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni se incrementan al descubrirse operaciones con criptoactivos no reportados en sus declaraciones juradas conforme a garantías de transparencia patrímonial.

La situación legal de Manuel Adorni se agrava mientras recibe el completo respaldo del presidente Javier Milei y su hermana Karina. Además de las adquisiciones y ventas de propiedades, remodelaciones pagadas en efectivo en su casa del club Indio Cuá, y los viajes al extranjero, surge un nuevo fijó de investigación.

La Justicia descubrió que el jefe de Gabinete realizó transacciones con criptomonedas durante su período como portavoz del Gobierno. Según las fuentes judiciales, aunque los montos de criptoactivos se mantienen bajo reserva, se confirma que los movimientos se produjeron en 2024, lo que significaría que debían ser declarados en su último juramento ante la Oficina Anticorrupción.

Sin embargo, no hay indicios de tales operaciones. Las operaciones se entregan al fiscal Gerardo Pollicita y al juez Ariel Lijo, quienes investigan por posible enriquecimiento ilícito. La información índica que tales movimientos financieros fueron revelados tras levantarse el secreto bancario y fiscal, lo que llevó a revisar archivos de plataformas como Mercado Pago, Brubank, Open Bank y Credencial Argentina, entre otros, así como exchanges de criptomonedas.

Así se constató que Adorni tenía registros de operaciones con tokens como BTC, ETH o USDT, que no aparecen mencionados en su declaración económica. Mientras la fiscalía espera mayor detalle de varias plataformas, las primeras pesquisas señalan movimientos correspondientes al 2024, hecho que, lógicamente, debe reflejarse en el informe Presentado como funcionario. Los montos declarados por Adorni confirman un patrimonio de 42.500 dólares (equivalente a 43.732.500 pesos) y otros USD 6.220,23 en una caja de ahorros en Estados Unidos.

En total, sus declaraciones ascienden a 107.894.833,66 pesos. Además, el estado reconoce una hipoteca con Graciela Molina y Victoria Cancio, de USD 100.000, para la compra de la propiedad en Indio Cuá.

Entretanto, declara cifras discutibles frente a la investigación que busca determinar si su patrimonio refleja sus ingresos legtimos, en especial frente a las pórtaciones imprevistas y remodelaciones en efectivo. De particular interés está la confesión bajo juramento de un contratista, quien indicó que recibió USD 245.000 en efectivo de Adorni para reformas en su casa, sin factura. A pesar de la negación del funcionario, las autoridades analizan fechas con las que Adorni no coincide completamente.

Ergo, mientras Pollicita sigue el camino para firmar las responsabilidades bancarias, fiscales e inmobiliarias aportadas por varios invitados judiciales, el futuro del caso podría verse definió a partir de la futura presentación de la declaración fiscal correspondiente a 2025





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