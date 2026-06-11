Nueva iniciativa para prevenir y detectar cáncer de próstata

Una campaña impulsada por LALCEC junto a Mario Pergolini busca llamar la atención sobre uno de los aspectos menos conocidos de la enfermedad: uno de los primeros pasos para el control prostático puede comenzar con un análisis de sangre.

Prevención , diagnóstico temprano y derribo de prejuicios son los ejes de una nueva iniciativa impulsada por LALCEC junto a Mario Pergolini. El cáncer de próstata sigue siendo el tumor más frecuente en hombres.

Cada año, miles de hombres reciben un diagnóstico de cáncer de próstata en Argentina. Según datos difundidos por LALCEC y la Sociedad Argentina de Urología, se detectan más de 10.000 casos, una cifra que lo convierte en el cáncer más frecuente entre la población masculina.

Una campaña protagonizada por Mario Pergolini busca llamar la atención sobre uno de los aspectos menos conocidos de la enfermedad: uno de los primeros pasos para el control prostático puede comenzar con un análisis de sangre, una información que muchas personas desconocen o asocian erróneamente únicamente al tacto rectal. Es una glándula del sistema reproductor masculino ubicada debajo de la vejiga.

Con el paso de los años, puede desarrollar distintas patologías, entre ellas cáncer, una enfermedad que suele crecer lentamente y que, en sus etapas iniciales, muchas veces no produce síntomas. Los especialistas coinciden en que el mensaje principal continúa siendo el mismo: consultar a tiempo puede marcar una diferencia decisiva.

Como dificultad para orinar, necesidad frecuente de ir al baño durante la noche, sangre en la orina o dolor en la pelvis, la enfermedad puede encontrarse en una etapa más avanzada. Por eso, los especialistas insisten en la importancia de los controles preventivos. Según LALCEC, una de las herramientas utilizadas en la evaluación inicial es el análisis del Antígeno Prostático Específico (PSA), que permite detectar alteraciones que requieren una evaluación médica más profunda.

Sin embargo, los especialistas aclaran que un valor elevado no significa necesariamente que exista cáncer, sino que funciona como un indicador que debe interpretarse junto con otros estudios y la historia clínica del paciente. En hombres sin antecedentes familiares, los controles suelen comenzar alrededor de los 50 años. Cuando existe un familiar directo con cáncer de próstata, los especialistas recomiendan iniciar el seguimiento aproximadamente a los 40 años.

Diversas campañas impulsadas por LALCEC en los últimos años tuvieron como eje derribar prejuicios y mejorar la detección temprana del cáncer de próstata. Hasta el momento, los avances en cirugía, radioterapia y terapias médicas permitieron mejorar significativamente el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes





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