Nueva Fase en la Investigación contra Adorni: Citaciones y Análisis Financiero Detallado

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanza con nuevas medidas de prueba y citaciones, incluyendo al hijo de una de las vendedoras y a la dueña de la inmobiliaria. La fiscalía analiza la estructura financiera de la compra del departamento y las posibles inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , ha experimentado una nueva fase, con la incorporación de medidas de prueba adicionales y una serie de citaciones que prometen arrojar luz sobre las complejidades financieras del caso. La Justicia ha convocado a declarar como testigo a Pablo Martín Feijoo , hijo de una de las jubiladas que participaron en la operación de compraventa del departamento ubicado en el barrio de Caballito.

La presencia de Feijoo es relevante dado que, según consta en el expediente, fue él quien realizó la reserva del inmueble en cuestión, situado en la calle Miró al 500. Esta operación, en particular, ha despertado el interés de las autoridades debido a la estructura financiera empleada, lo que ha motivado una exhaustiva revisión de los detalles. La citación a Feijoo está programada para el miércoles 22 de abril, y se le ha requerido que aporte su teléfono celular, un elemento crucial para el análisis de comunicaciones y posibles transacciones relacionadas con la adquisición del inmueble. El avance de la investigación sugiere un enfoque minucioso en la trazabilidad de los fondos y en la identificación de posibles irregularidades.\Estas nuevas citaciones forman parte de una estrategia más amplia de la fiscalía, liderada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que busca reconstruir de manera precisa el entramado financiero de la operación inmobiliaria y los movimientos patrimoniales de Adorni. Además de Feijoo, se han convocado a otros actores clave en el proceso, incluyendo a Natalia Rucci, propietaria de la inmobiliaria que intervino en la transacción, y a su esposo, Marcelo Trimarchi. La pareja deberá comparecer ante la Justicia el lunes 20 de abril, proporcionando sus testimonios por separado. Asimismo, se ha citado al encargado del edificio y a Juan Ernesto Cosentino, quien fuera propietario de otra propiedad atribuida a Adorni en el country Indio Cuá, para que declare el 27 de abril. Estas medidas buscan obtener una visión integral del caso, abarcando desde la intermediación inmobiliaria hasta la participación de individuos relacionados con otras propiedades vinculadas al funcionario. El expediente, que se centra en la compra del departamento concretada el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares, se encuentra en una etapa crucial de análisis.\El núcleo de la investigación reside en la estructura particular del acuerdo de compraventa. Las vendedoras del inmueble, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, ambas jubiladas, no solo actuaron como propietarias sino también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, sin intereses y con un plazo de devolución de un año. Esta inusual condición ha llamado la atención de las autoridades, generando interrogantes sobre la naturaleza y las intenciones detrás de la operación. En caso de incumplimiento, el acuerdo estipula la restitución del inmueble. La escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la operación, ha ratificado en su declaración que no hubo préstamos en efectivo y que se trató de una compraventa con una hipoteca. Si bien la escribana afirmó que se trató de una operación normal, la fiscalía mantiene bajo escrutinio la lógica económica del acuerdo, especialmente la ausencia de intereses en la hipoteca. Este aspecto, junto con el rol de los diferentes actores involucrados, ha impulsado las nuevas citaciones. La investigación se inició a raíz de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien alertó sobre presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario, incluyendo un presunto aumento significativo en su patrimonio y omisiones en la información presentada. Paralelamente, la causa también investiga otras operaciones inmobiliarias, como la compra de una propiedad en el country Indio Cuá a nombre de la esposa de Adorni, Julieta Bettina Angeletti, y movimientos vinculados a hipotecas previas con condiciones diferentes





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