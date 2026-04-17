Nueva Experiencia Digital: Juegos, Contenidos Premium y Beneficios Exclusivos para Suscriptores

Descubrí la renovada propuesta digital que incluye una Zona de Pasatiempos Online con juegos diarios, acceso ilimitado a coberturas en vivo, documentales, podcasts, columnas exclusivas y la posibilidad de interactuar con periodistas. Personalizá tu experiencia, accedé a ediciones PDF de diarios y revistas, y disfrutá de sorteos y beneficios únicos.

Una revolución en el entretenimiento digital y el acceso a la información ha llegado para enriquecer tu experiencia. Te presentamos la flamante Zona de Pasatiempos Online , un espacio dinámico donde la diversión y el desafío se renuevan a diario. Cada jornada te esperan nuevas partidas de clásicos como el Crucigrama, el Sudoku, la Palabra Oculta y la Sopa de Letras, además de una variedad creciente de juegos diseñados para mantener tu mente ágil y entretenida.

Pero esto es solo el comienzo de un universo de contenidos sin precedentes. Ahora podés disfrutar sin restricciones de una propuesta integral que abarca desde coberturas en vivo de los acontecimientos más relevantes, hasta documentales cautivadores que exploran temas de interés global. Sumate a la conversación con nuestros podcasts, donde las voces más autorizadas y los análisis más profundos te mantendrán al tanto de todo.

Además, accedé al pensamiento crítico y las perspectivas únicas de nuestros columnistas más influyentes, quienes desentrañan la actualidad con maestría y rigor.

La interactividad es clave en esta nueva etapa. Por eso, te ofrecemos la oportunidad de participar en entrevistas en vivo, un canal directo para que puedas dialogar y compartir tus inquietudes con nuestros periodistas de la Redacción, columnistas de renombre y otras personalidades destacadas del ámbito de la actualidad. Sentite parte activa de la comunidad informativa, planteá tus preguntas y enriquecé tu comprensión del mundo.

Para aquellos que buscan estar siempre un paso adelante, hemos diseñado un sistema de acceso anticipado a las columnas de firmas de altísimo prestigio. Recibí antes que nadie los análisis y reflexiones de Carlos Pagni, Joaquín Morales Solá, Jorge Fernández Díaz y muchos otros pensadores de primer nivel, asegurándote de tener la información más relevante en tus manos antes que nadie.

Entendemos que cada lector es único, y por eso, la personalización se ha convertido en un pilar fundamental de nuestra plataforma. Ahora podés customizar tu experiencia de información a tu gusto. Marcá tus notas favoritas para volver a ellas cuando quieras, accedé fácilmente a tu historial de notas visitadas, y lo más importante, comentá e interactuá con otros usuarios, creando un espacio de debate enriquecedor y respetuoso.

Seleccioná tus newsletters favoritas para recibir directamente en tu bandeja de entrada la información que más te interesa, curada y adaptada a tus preferencias.

Pero la experiencia multimedia no se detiene ahí. Para los amantes del formato impreso y los coleccionistas, ofrecemos acceso al formato PDF de todas las ediciones del diario, permitiéndote revivir cada página con la nitidez y el detalle que caracterizan a nuestra publicación. Además, podrás disfrutar de todas las revistas del prestigioso grupo editorial: OHLALÁ!, Lugares, Living, ¡HOLA!, Rolling Stone y Jardín. Cada publicación trae consigo un mundo de contenidos especializados, desde moda y estilo de vida hasta viajes, diseño y cultura.

Sumado a todo esto, hemos creado un apartado especial de Sorteos y Beneficios Exclusivos, diseñado para recompensar tu fidelidad. Descubrí la forma más simple y accesible de aprovechar estas ventajas únicas, con herramientas innovadoras como un mapa interactivo para buscar beneficios por cercanía, una credencial virtual que te identifica y facilita el acceso, y muchas otras sorpresas pensadas para vos.

Este es un salto cualitativo en la forma en que consumís noticias, te entretenés y te conectás con la información. Te invitamos a explorar cada rincón de esta nueva plataforma, un espacio diseñado pensando en vos, para ofrecerte una experiencia completa, dinámica e inmersiva en el mundo de los contenidos. La innovación está a tu alcance, y la disfrutás sin límites





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