Management & Fit publicó su último estudio de opinión pública que revela una evaluación mayoritariamente negativa de la situación del país y una preocupación económica dominante. La encuesta también analiza las imágenes de dirigentes políticos, mostrando cómo el método de ordenamiento por diferencial altera las posiciones relativas.

Es el último nacional de Management & Fit , una de las consultoras más insertadas en el mundo político. Management & Fit (M&F) es una de las consultoras más insertadas en el mundo de la política .

Entre sus clientes recientes más conocidos trabajó o trabaja con los cordobeses Juan Schiaretti y Martín Llaryora, con el santafesino Maximiliano Pullaro y con el porteño Martín Lousteau. La consultora ha publicado una nueva encuesta de opinión pública que refleja el clima social y económico del país.

Según los datos más recientes, la evaluación positiva sobre la situación general del país alcanza el 18,2 por ciento, lo que representa un aumento de 2,8 puntos porcentuales respecto a la medición anterior de abril. Sin embargo, la mirada negativa también sube, en este caso 2,1 puntos, llegando al 57 por ciento de las menciones. En cuanto a las expectativas futuras, un 35,3 por ciento de los encuestados menciona una expectativa de mejora, aumentando levemente en 1,4 puntos.

La evaluación negativa del porvenir también aumenta 4,8 puntos en la ola actual, alcanzando el 46 por ciento de mención. En el plano personal, la dificultad para llegar a fin de mes sigue siendo la principal preocupación, con un 23,6 por ciento de las menciones. Las preocupaciones económicas en conjunto alcanzan el 71,8 por ciento de las menciones.

La situación económica personal se presenta como negativa para el 40,9 por ciento de los encuestados y positiva para el 25,5 por ciento. Ambas percepciones aumentan su mención respecto a abril, mientras que la categoría 'regular' desciende 3,6 puntos hasta el 24,7 por ciento. Respecto a los problemas más importantes del país, la inflación encabeza la lista, seguida por la corrupción con el 18,6 por ciento y la desocupación con el 15,8 por ciento.

La corrupción aumenta 2,7 puntos en la ola actual. La consultora también evalúa las imágenes de dirigentes políticos y, para poder comparar a figuras muy conocidas a nivel nacional con otras menos reconocidas, los ordena por el diferencial de imagen: es el número que resulta de restar la valoración positiva de la negativa, sin que incida el 'no sabe/no contesta'.

Así, por ejemplo, queda en el lote de arriba un gobernador como el macrista Ignacio Torres, de Chubut, con apenas 7,6 por ciento de valoración positiva. Ocurre que como su negativa también es baja, un 20,9 por ciento, el saldo no es tan malo: un diferencial negativo de 13,3 puntos. Si la tabla se hubiese ordenado por el valor absoluto a favor, con ese 7,6 por ciento positivo, Torres quedaba anteúltimo.

En el ranking por diferencial terminó décimo y hubiera quedado segundo si el ranking se ordenaba solo por imagen positiva. Estos datos muestran la complejidad de la percepción pública y cómo la metodología de clasificación puede alterar la posición aparente de los dirigentes. Management & Fit, con su experiencia en encuestas políticas, ofrece un termómetro del ánimo social en un contexto económico desafiante.

La encuesta también destaca que las preocupaciones económicas personales y nacionales dominan la agenda pública, con la inflación y la dificultad para llegar a fin de mes como ejes centrales del descontento. La valoración de los líderes políticos se mide en un escenario donde la mayoría de la población tiene una percepción negativa de la situación general del país, lo que se refleja en los diferenciales de imagen.

La consultora, que ha trabajado para varios gobernadores y dirigentes de diferentes provincias y de la ciudad de Buenos Aires, presenta estos datos como una herramienta para entender el clima preelectoral y la posición de los actores políticos en el mapa de opinión pública





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