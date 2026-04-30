Nueva Demora en la Fusión Telecom Argentina - Telefónica Argentina

El Tribunal de Defensa de la Competencia extiende por 30 días el plazo de análisis de la fusión entre Telecom Argentina y Telefónica Argentina, postergando aún más una resolución sobre la operación. La demora se suma a más de un año de incertidumbre y tensiones políticas.

La esperada fusión entre Telecom Argentina y Telefónica Argentina enfrenta una nueva postergación, complicando aún más el panorama para una de las operaciones más significativas en el sector de las telecomunicaciones del país.

La compañía ha comunicado formalmente a la Comisión Nacional de Valores la extensión del plazo de análisis por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia, añadiendo 30 días adicionales al período de evaluación. Esta nueva demora, que se suma a las ya existentes, retrasa indefinidamente una resolución definitiva sobre la transacción.

El plazo original de 45 días, iniciado el 24 de febrero, expiraba en la fecha actual, pero con esta prórroga, la decisión final se pospone al menos hasta el 15 de junio. Es importante destacar que esta extensión comenzará a contar una vez finalizado el período inicial, y la ley contempla la posibilidad de nuevas ampliaciones, lo que introduce una incertidumbre adicional en el proceso.

Anunciada en febrero de 2025, la operación implica la adquisición de los activos de Telefónica en Argentina por parte de Telecom, lo que transformaría radicalmente la estructura competitiva del mercado. Desde entonces, el proceso regulatorio se ha convertido en el principal obstáculo para la compañía, con demoras que ya superan el año sin una resolución concluyente. La nueva prórroga reaviva las preocupaciones sobre la viabilidad y el cronograma de la fusión.

La Autoridad de Competencia es la encargada de analizar exhaustivamente el impacto de la integración en diversos segmentos del negocio, incluyendo telefonía móvil, servicios fijos, internet y televisión paga. Los informes técnicos preliminares han revelado señales de alerta, con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia elaborando un informe de objeción que advierte sobre el potencial de restricción de la competencia en varios sectores clave, desde la telefonía móvil hasta la banda ancha fija.

El Ente Nacional de Comunicaciones también ha centrado su atención en el impacto de la operación sobre la estructura del mercado, evaluando el peso de la compañía combinada frente a sus competidores y el riesgo de consolidar una posición dominante en determinadas regiones. El expediente ha requerido múltiples solicitudes de información, audiencias y la consideración de posibles condiciones para la aprobación, como desinversiones o compromisos de conducta en precios y acceso a redes.

El proceso regulatorio no ha estado exento de tensiones políticas. El Gobierno ha intervenido directamente en la operación, implementando medidas preventivas para frenar la integración, argumentando la necesidad de evitar una mayor concentración en el sector. Esta intervención ha generado un conflicto directo con el grupo controlante de Telecom. El presidente Javier Milei ha expresado públicamente su preocupación por la operación, destacando el riesgo de posiciones dominantes en el mercado.

Telecom, por su parte, defiende la existencia de una competencia efectiva en el mercado y argumenta que la escala es fundamental para sostener las inversiones en infraestructura. La disputa ha escalado al ámbito judicial, resultando en fallos que han permitido la continuidad del proceso, aunque sin resolver el fondo de la cuestión. En la práctica, la operación permanece sujeta al análisis técnico de Defensa de la Competencia, pero influenciada por las tensiones políticas que han afectado los plazos.

Mientras la aprobación se dilata, Telecom se ve obligada a gestionar una operación en transición, avanzando con la gestión del negocio pero sin poder implementar plenamente las sinergias previstas en la integración. Esta situación exige mantener estructuras paralelas y tomar decisiones comerciales bajo un esquema transitorio. En este contexto, la empresa ha negociado la extensión del uso de la marca Movistar para continuar operando el negocio heredado de Telefónica mientras se resuelve la situación regulatoria.

La solicitud de prórroga para el uso de la marca Movistar ilustra el impacto concreto de la demora: sin una aprobación definitiva, la integración no puede completarse y la compañía debe mantener una convivencia operativa que se concibió como temporal





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