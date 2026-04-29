Nueva confrontación entre Milei y Kicillof por una deuda millonaria en hospitales bonaerenses

El gobierno nacional acusa a la provincia de Buenos Aires de adeudar más de 600 mil millones de pesos a los hospitales SAMIC, mientras que la provincia reclama una deuda de la Nación con los comedores escolares. La disputa se intensifica en medio de un contexto de crisis económica y tensiones políticas.

El gobierno de Javier Milei intensificó su confrontación con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , a raíz de una deuda de más de 600 mil millones de pesos que la provincia de Buenos Aires supuestamente adeuda a los hospitales SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad).

Esta deuda corresponde a hospitales de alta complejidad con financiamiento compartido entre la Nación y la provincia. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso la situación ante la Cámara de Diputados, detallando que varios hospitales bonaerenses están siendo financiados íntegramente por el gobierno nacional debido a la falta de cumplimiento de la provincia con su parte del financiamiento.

Adorni mencionó específicamente el Hospital Cuenca Alta en Cañuelas, el René Favaloro en Rafael Castillo, el Presidente Néstor Kirchner en Gregorio de Laferrere, el Hospital El Cruce en Florencio Varela y el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, detallando las cantidades adeudadas por cada uno. El gobierno nacional argumenta que esta situación evidencia una 'hipocresía' del peronismo, especialmente en un área tan sensible como la salud.

La acusación de Adorni coincidió con una movilización de intendentes y ministros bonaerenses, liderados por Andrés Larroque, al Ministerio de Capital Humano para reclamar una deuda de más de 220 millones de pesos que la Nación mantiene con los comedores escolares de la provincia. Esta protesta se produjo simultáneamente a la presentación del informe de Adorni en Diputados, generando un escenario de reclamos cruzados.

Kicillof denunció que el gobierno nacional está implementando un 'plan perverso' para trasladar las consecuencias de sus políticas económicas a los gobiernos provinciales y municipales, recortando presupuestos en áreas esenciales como la asistencia alimentaria. El gobernador enfatizó que el gobierno nacional no puede 'hacerse más el distraído' ante la crisis económica y la falta de fondos para programas sociales.

La situación se agrava con la percepción de que el gobierno de Milei busca polarizar el debate político, utilizando la denuncia de la deuda como una estrategia de defensa frente a las críticas y escándalos que involucran a sus funcionarios. El informe de Adorni en Diputados, además de exponer la deuda provincial, buscó presentar una imagen de gestión eficiente del gobierno nacional, aunque con un fuerte componente de crítica política hacia el kirchnerismo.

La confrontación entre Milei y Kicillof se enmarca en un contexto de rivalidad política, considerando la ambición presidencial del gobernador bonaerense y sus orígenes kirchneristas, que contrastan con la ideología libertaria de La Libertad Avanza. La disputa por los fondos para la salud y la asistencia alimentaria se convierte así en un nuevo frente de batalla entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, con implicaciones significativas para la gestión de los servicios públicos y el bienestar de la población.

La situación plantea interrogantes sobre la distribución de recursos entre la Nación y las provincias, la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad de los programas sociales en el contexto de la crisis económica actual. El gobierno nacional insiste en que la provincia debe asumir su parte de la responsabilidad en el financiamiento de los hospitales, mientras que la provincia denuncia un recorte deliberado de fondos por parte de la Nación





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