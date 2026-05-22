Nueva autopista con accesos a importantes vías de Córdoba

Se trata de una importante inversión para la región, que contará con una longitud de aproximadamente 25 kilómetros.

Tras décadas de espera, construirán una nueva autopista que circunvalará toda la ciudad y aliviará el tráfico en hora pico Fuente: Córdoba , en los que se invertirá un total de 300 millones de dólares y beneficiará a más de 15.000 usuarios por día, de los cuales un tercio son camiones.

Adiós al ripio: pavimentarán una ruta clave del interior, que permitirá cortar camino y llegar mucho más rápido a destino. También cruzan otras vías como la Autovía Bustos, la ruta 36, la Circunvalación Este y la Avenida Amadeo Sabattini, entre otras





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