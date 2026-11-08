Novena Edición del Festival Callejón: Agenda de Artes Escénicas en Buenos Aires

Descubre la programación completa de la novena edición del Festival Callejón, del 9 al 14 de noviembre en Buenos Aires, con estrenos y performances internacionales.

La novena edición del Festival Callejón se desarrollará del 9 al 14 de noviembre en el Espacio Callejón, ubicado en Humahuaca 3759 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este evento ha logrado consolidarse durante la última década como un espacio de referencia fundamental dentro del mapa porteño de las artes escénicas. La programación ofrece una mezcla diversa de teatro, danza, música y performance, destacando la apuesta por el cruce de lenguajes entre artistas contemporáneos.

Curaduría y Selección Artística del Festival

La curaduría de esta edición está a cargo de Ramiro Bailiarini y Zoilo Garcés, quienes han diseñado una grilla que contempla estrenos, obras invitadas y procesos abiertos de investigación. Según explica Zoilo Garcés, para armar la programación tuvieron en cuenta proyectos que se les acercaron a partir de experiencias previas, incluyendo artistas que en ediciones anteriores fueron público o intérpretes de obras montadas en el festival. El criterio principal se basa en lo que les parece refrescante y novedoso, buscando dar voz a artistas jóvenes que no cuentan con tanta plataforma o acceso a espacios de programación convencionales.

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El festival funciona como una vidriera o trampolín para muchos espectáculos que comenzaron en esta plataforma y hoy siguen circulando en la escena, como pueden ser los casos de Canciones del tiempo o Cine herida. En esta grilla convergen sensibilidades afines y una mirada atenta sobre las nuevas poéticas, confiando en que estas artistas jóvenes siempre están abriéndose camino en la escena porteña. Garcés subraya que siempre apuestan por las artistas mujeres, destacando que son personas creativas e inteligentes a la hora de pensar la escena y que sus puntos de vista son clave para entablar un diálogo.

Estrenos y Work in Progress en la Pauta

La directora e intérprete Milva Leonardi presentará Cae diagonal / pisa palito como un work in progress de danza, una pieza que explora imaginarios asociados al peligro y al acto de quedarse inmóvil ante ese peligro. Junto a Abril Lis Varela, Leonardi adelanta que buscan responder preguntas sobre cómo accionar, cómo se convive con el peligro y cuáles son las estrategias para desactivar los peligros del mundo. El trabajo propone un poema sobre cómo habitar el absurdo del presente, con presentaciones el lunes 9 a las 20 y el martes 10 a las 22.30.

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Por su parte, Nico Sosa estrenará una obra que cruza teatro y performance titulada Archivo de proyectos no realizados. Esta creación parte de un singular hallazgo en el archivo del Instituto Di Tella: una caja con la etiqueta de proyectos no realizados. Los artistas reactivan cartas, bocetos e instrucciones de obras que nunca llegaron a existir en esta conferencia performática, con fechas de exhibición el jueves 12 a las 22.30 y el viernes 13 a las 20.

Colaboración y Cierre con Música Internacional

Agostina Luz López cuenta que Animal anterior, una obra invitada que se presentará el miércoles 11 a las 22.30 y el jueves 12 a las 20, fue un proceso colaborativo entre personas de distintas áreas. Miguel Garutti participa como músico, Denise Groesman como actriz y artista visual, y Silvia Estrín como performer, psicoanalista y profesora del método Fedora Aberastury. El proceso fue prismático, donde cada uno observó el material desde su lugar, destacando la escucha y la transformación.

El sábado tendrá lugar el gran cierre con una fiesta que incluirá un live set de Dani Umpi de Uruguay. Además, se realizarán las presentaciones de Trucha, un DJ Set a cargo de Viejo Kaos y una actuación de Marques Desastre, cuyo nombre real es Felipe Saade, en el local Maquinal ubicado en Anchorena 364. Este cierre marca la finalización de una semana dedicada a la investigación artística y el intercambio creativo en Buenos Aires.