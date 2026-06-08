Novedosas apuestas en vivo y promoción de cara al Mundial para evitar competencia de mercados de predicción

Las empresas de apuestas en línea están lanzando novedosas apuestas en vivo durante el juego y atrayendo a los apostadores con promociones de cara al Mundial, en su lucha por evitar que los mercados de predicción se inmiscuyan en la 'mayor oportunidad de apuestas' de la historia.

Las empresas de apuestas en línea están lanzando novedosas apuestas en vivo durante el juego y atrayendo a los apostadores con promociones de cara al Mundial, en su lucha por evitar que los mercados de predicción se inmiscuyan en la ' mayor oportunidad de apuestas ' de la historia.

El Mundial, que arranca el 11 de junio, es un torneo ampliado a 48 equipos que se llevará a cabo en EE. UU. , Canadá y México. Constará de 104 partidos a lo largo de 39 días, en comparación con los 64 partidos de la edición anterior hace cuatro años.

El torneo se está exaléndemente valorando como la 'mayor oportunidad de apuestas que hayamos visto jamás', mientras que este Mundial es el primero que se celebra desde que los operadores de mercados de predicción Polymarket y Kalshi obtuvieron la mayor parte de sus ingresos de las apuestas deportivas. Las apuestas sobre el ganador de la próxima Copa del Mundo ya se encuentran entre las más grandes registradas en los mercados de predicción, con un valor total de los contratos comprados y vendidos sobre el vencedor de hasta u$s 1,500 millones en Polymarket hasta el momento.

Las empresas de apuestas tradicionales están presionando para que capten y retengan clientes al considerar que los mercados de predicción están ejerciendo presión sobre ellas. Para algunas de sus marcas, Flutter Entertainment, propietaria de Paddy Power y FanDuel, entre otras empresas de apuestas, permitirá que los apostadores puedan realizar apuestas en vivo sobre en qué zona de la portería ejecutarán sus penales los jugadores.

El grupo también está expandiendo las promociones para las lucrativas apuestas de múltiples selecciones, conocidas como 'acumuladores' en el Reino Unido y 'parlays' o apuestas combinadas en EEUU, que ofrecen un gran pago si una serie de apuestas resulta ganadora. Sin embargo, los mercados de predicción están facilitando cada vez más su propia versión de las apuestas combinadas, conocidas como 'combos', lo que aumenta el temor de que capten cuota de mercado en uno de los segmentos más rentables de la industria.

Flutter también ofrecerá mercados de 120 minutos que incluyen tiempo extra y dividen los partidos en intervalos más cortos de 'microapuestas', una característica popular en las apuestas de fútbol americano y baloncesto. DraftKings y FanDuel ahora también ofrecen mercados de predicción en sus propias plataformas, utilizando datos de geolocalización para garantizar que las aplicaciones funcionen incluso en estados estadounidenses que prohíben las apuestas deportivas.

La capacidad de ofrecer ofertas especiales y recompensas, como apuestas gratuitas, forma parte de la 'experiencia de producto' superior que ofrecen las apuestas deportivas en línea en comparación con los mercados de predicción. Ha habido mucho en despilfarro de gastos en marketing en la industria en torno a la Copa del Mundo porque se considera una gran oportunidad para la captación de clientes.

Anticiparon que la tendencia podría exacerbarse esta vez 'porque todos están muy preocupados por los mercados de predicción'. Aunque la ampliación de la Copa del Mundo ofrece más oportunidades para las apuestas, también podría complicar la capacidad de las casas de apuestas para establecer probabilidades de apostar rentables, debido en parte a la escasez de datos de rendimiento de algunos países





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