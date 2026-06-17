Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas en el Sistema Informático MALVINA (SIM): Constitución de garantías en seguridad de obligaciones fiscales mediante la declaración jurada (DDJJ)

La medida, firmada por el director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, modifica el Cuadro I del Anexo I de la Resolución General 3.885, norma que regula la constitución, prórroga, sustitución, ampliación y extinción de garantías otorgadas en seguridad de las obligaciones fiscales. Según el texto oficial, ARCA revisó los alcances de la flexibilización original, evaluó la experiencia de los primeros operadores que ingresaron al régimen y concluyó que correspondía sumar más operatorias al esquema, sin comprometer la solvencia del sistema, el control aduanero ni el debido resguardo del interés fiscal.

El Sistema Informático MALVINA (SIM) permite a las empresas en lugar de recurrir a un aval bancario, una póliza de caución o un depósito en efectivo, constituir garantías en seguridad de las obligaciones fiscales mediante la declaración jurada (DDJJ) en el SIM.

Esta medida, instrumentada por la Administración de Recursos del Contribuyente (ARCA), profundiza el esquema desregulatorio lanzado por la Resolución General 5.842. La aplicación efectiva de la nueva resolución se regirá por un cronograma que ARCA publicará en su sitio web





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