Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas (Mercedes) en la Fórmula 1

Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas (Mercedes), líder del campeonato y cada vez más consolidado como uno de los principales candidatos al título. El podio lo completaron el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el francés Isack Hadjar (Red Bull). en el Gran Premio de Canadá, donde había finalizado sexto y sumado ocho puntos importantes tanto para su posición en el Campeonato de Pilotos como para Alpine en la lucha entre constructores.

Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas ( Mercedes ), líder del campeonato y cada vez más consolidado como uno de los principales candidatos al título.

El podio lo completaron el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el francés Isack Hadjar (Red Bull). en el Gran Premio de Canadá, donde había finalizado sexto y sumado ocho puntos importantes tanto para su posición en el Campeonato de Pilotos como para Alpine en la lucha entre constructores. El sábado no logró avanzar a la Q3 y quedó ubicado en la 14ª posición de la grilla para la carrera del domingo.

Las calles angostas y la cercanía permanente de los muros convierten cada vuelta en un desafío de precisión, donde cualquier error puede costar varias posiciones o incluso provocar un abandono. La competencia de este domingo confirmó esas exigencias. Colapinto no encontró el ritmo necesario para avanzar y, antes de la cita en Montecarlo, había logrado sumar puntos en dos carreras consecutivas, una señal del progreso que mostró junto a Alpine durante el inicio del campeonato.

En la edición de 2025 había concluido 13°, después de largar desde el 18° lugar. Colapinto quedó en el puesto 7° en el GP de Miami tras una sanción a Leclerc y coronó su mejor carrera del año. A cuánto está el dólar blue hoy domingo 7 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.

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