Novedades legales, económicas, deportivas y de estilo de vida en América Latina

Resumen de noticias destacadas: cambios en herencias por nueva ley, remedios caseros con bicarbonato, ejercicio clave para adultos mayores, remodelación de estadio para Mundial 2026, inversiones en Argentina, nueva oferta gastronómica y balotaje en Perú.

El Código Civil ha confirmado que, bajo la nueva Ley de Sucesiones, ciertas personas no podrán recibir herencias o bienes, incluso si el testamento lo establece.

Esta modificación legal redefine los derechos sucesorios y excluye a individuos que antes podían ser beneficiarios, generando un impacto directo en la planificación patrimonial de familias y empresas. La normativa busca ajustar las disposiciones a principios de equidad y protección de herederos forzosos, pero plantea debates sobre la autonomía de la voluntad en la distribución de bienes. Paralelamente, en el ámbito doméstico, el bicarbonato de sodio se consolida como un aliado económico y ecológico para la limpieza.

Su versatilidad permite preparar pastas blanqueadoras para eliminar manchas en superficies difíciles, como grasa en cocina o sarro en baños. La instrucción típica consiste en disolver una o dos cucharadas en agua tibia y sumergir las prendas o aplicar la mezcla con un cepillo de cerdas firmes. Este método, accesible y no tóxico, contrasta con productos químicos agresivos y refleja una tendencia hacia hábitos sostenibles en el hogar.

En el sector del fitness, un ejercicio emerge como clave para adultos mayores: más allá de pilates o gimnasios, actividades que fortalezcan las piernas son cruciales para prevenir caídas. La inclusión de movimientos de equilibrio y fuerza en la rutina diaria reduce riesgos de fracturas y mejora la autonomía, destacando la importancia de adaptar el entrenamiento a necesidades específicas de la tercera edad. Mientras tanto, América Latina avanza en infraestructura deportiva con la remodelación de su estadio más emblemático.

El proyecto, que incluye tecnología de punta y diseño arquitectónico innovador, lo convertirá en sede del Mundial 2026 y en un referente global. Esta inversión refleja el compromiso de la región con eventos internacionales y el impulso al turismo deportivo. En el plano económico, inversores internacionales muestran interés por el "riesgo argentino", apostando al Merval ante la volatilidad global. Según un informe de Delphos, pesos pesados de Wall Street ingresan al equity local, confiando en la resiliencia de activos nacionales.

Esta corriente de capitales extranjeros sugiere una percepción de oportunidad en mercados emergentes, a pesar de los riesgos políticos y cambiarios. Por otro lado, el reconocido chef Pietro Sorba inaugura en Buenos Aires un nuevo menú italiano a precio único, fusionando tradición y accesibilidad. Su propuesta refuerza la escena gastronómica de la capital argentina, atrayendo tanto a locales como a turistas.

Finalmente, el balotaje en Perú marca un hito electoral en un contexto de polarización, decidido entre candidatos con propuestas económicas y sociales contrastantes. Este evento, junto a las demás noticias, ilustra un mosaico de tendencias: desde reformas legales y soluciones hogareñas hasta inversiones globales y eventos cívico-deportivos que definen el presente continental





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