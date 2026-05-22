Novedades de mercado y precios marzo 2026 - Comparación con 2025

Contexto informativo sobre el mercado de precios y volúmenes de ventas en supermercados y autoservicios mayoristas en marzo de 2026, en comparación con marzo de 2025.

La desaceleración de precios constantes observada en marzo de 2026 frente al mes anterior, implica una contracción del agregado trimestral del 3,1% en relación al mismo período del año anterior.

Sin embargo, a precios corrientes observamos una situación diferente con ventas en supermercados que aumentaron en 20,5% interanual en marzo, seguidos por autoservicios mayoristas con un alza de 16,7% y almacén con un incremento de 22,7%. La tarjeta de crédito sigue consolidando su participación con el 44,9% del total facturado, seguida por débito con el 24,8% y efectivo con el 16,6%.

Dentro del total de medios de pago, los otros medios se incrementaron en 26,2% interanual, liderando el crecimiento con el 31,9% de las ventas. Dentro de los supermercados, se observó una suba nominal interanual del 25,1% mientras que en los autoservicios mayoristas en la Ciudad de Buenos Aires se registró una caída nominal del 1,7%. En tanto, en el interior del país y en el GRG la evolución fue favorable, con un avance nominal del 21,3% y el 12% respectivamente





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