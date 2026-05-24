Carlos Alcaraz, el último campeón, no estará presente por lesión, mientras que Novak Djokovic, Aser Etcheverry, Thiago Tirante y Marco Trungelliti protagonizan los partidos más esperados en Roland Garros.

El segundo Grand Slam de la temporada se jugará durante dos semanas con Carlos Alcaraz, el último campeón, no estará presente por lesión yprongarán primera en el segundo Grand Slam de la temporada.

Todos los partidos podrán verse en ESPN y la plataforma Disney+ El primero que salió a la cancha fue Thiago Tirante, que se está enfrentando con el español Pablo Llamas Ruíz, un joven proveniente de la clasificación. El argentino, que actualmente ocupa el puesto número 58 del ranking ATP, viene de caer en la primera ronda del ATP 250 de Ginerbra. También está jugando Marco Trungelliti ante el francés Kyrian Jacquet en la Cancha 6.

La de esta año será la primera participación para el argentino en Roland Garros desde el año 2018. El serbio Novak Djokovic enfrentará al francés Giovanni Mpetshi Perricard no antes de las 15:15. También jugará el alemán y número 3 del mundo, Alexander Zverev, que será el segundo preclasificado por la baja del español y bicampeón defensor, Carlos Alcaraz. Su oponente será el local Benjamin Bonzi.

Etcheverry atraviesa la mejor temporada de su carrera y tiene una gran oportunidad en esta edición de Roland Garros para seguir escalando en el ranking. El tenista español Pablo Llamas Ruíz es el joven más destacado en este torneo para la Copa Federación Española de Tenis (CFET). (REUTERS/Jean-Paul Pelissier





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