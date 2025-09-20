Notre Dame de París: Las Torres Reabren al Público Tras la Restauración

Se inaugura un nuevo recorrido turístico por las torres de Notre Dame, restauradas tras el incendio de 2019. El público puede ahora ascender para disfrutar de vistas panorámicas de París y explorar rincones históricos de la catedral.

Esta fotografía, tomada durante la ceremonia de inauguración del nuevo recorrido por las estructuras góticas de las Torres de la Catedral, destruidas tras el incendio de abril de 2019, muestra las escaleras de madera que conducen al campanario de la Catedral de Notre Dame , en París , el 19 de septiembre de 2025. El incendio del 15 de abril de 2019 devastó la cubierta y el campanario de la catedral gótica, un monumento con 850 años de historia.

La reapertura de este circuito turístico, que culmina con la posibilidad de ascender a las torres restauradas, marca un hito en la recuperación de la catedral y completa la reapertura al público, que tuvo lugar el 7 de diciembre de 2024, tras cinco años de intensos trabajos. Este esfuerzo, en el que participaron cientos de artesanos y especialistas, supuso una inversión de casi 700 millones de euros, demostrando la magnitud del proyecto de restauración y el compromiso con la preservación de este icono parisino. La reapertura de las torres representa una oportunidad única para que los visitantes redescubran la majestuosidad de Notre Dame desde una perspectiva inédita, disfrutando de vistas panorámicas de París y explorando rincones históricos y arquitectónicos normalmente inaccesibles.\El presidente francés, Emmanuel Macron, fue una de las figuras clave en la ceremonia de inauguración, recorriendo las torres y contemplando la ciudad desde las alturas, en el marco de la 42ª edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio. La apertura de las torres al público ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva de aproximadamente 45 minutos, diseñada para explorar las zonas más vertiginosas y emblemáticas de Notre Dame. El recorrido, que incluye 424 escalones y pasajes estrechos, requiere de buena condición física y no es recomendable para personas con problemas cardíacos, vértigo, mujeres embarazadas ni niños pequeños. El nuevo itinerario permite a los visitantes ascender a la Torre Sur, donde una escalera de caracol conduce a una sala intermedia que ofrece una visión general de la historia de la catedral y exhibe dos quimeras originales salvadas del incendio. Luego, el ascenso continúa a través de una innovadora escalera de “doble revolución”, diseñada para optimizar el flujo de visitantes. Desde la terraza de la torre sur, a casi 70 metros de altura, se puede disfrutar de una vista panorámica de 360 grados que abarca desde la Basílica del Sagrado Corazón hasta la Torre Eiffel, pasando por el Panteón y la Ile-Saint-Louis. El recorrido culmina con un encuentro cercano con las campanas gigantescas Emmanuel y Marie, y la oportunidad de contemplar el legendario “bosque”, el tejado de madera de Notre Dame, ingeniosamente reconstruido.\La reapertura de las torres de Notre Dame y la inauguración del nuevo recorrido turístico es un triunfo de la perseverancia y la dedicación. Marie Lavandier, presidenta del Centro de Monumentos Nacionales, destacó la importancia de este nuevo recorrido, que complementa admirablemente el interior de la catedral y ofrece a los visitantes una perspectiva diferente y enriquecedora. Philippe Jost, presidente de la organización Rebatir Notre Dame de París, también expresó su satisfacción por la reapertura de este emblemático monumento, que reabrió sus puertas al público en diciembre pasado. Este proyecto no solo ha restaurado la grandeza de Notre Dame, sino que también ha redefinido la experiencia del visitante, permitiéndole conectar con la historia y la arquitectura de una manera más íntima y profunda. La cuidadosa reconstrucción del tejado, la restauración de las esculturas y la apertura de las torres son testimonio del compromiso de Francia con la preservación de su patrimonio cultural. La reapertura completa de Notre Dame es un símbolo de resiliencia y esperanza, que invita a los visitantes a maravillarse una vez más ante la belleza atemporal de este monumento icónico





LANACION / 🏆 12. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Notre Dame París Incendio Restauración Torres Turismo

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Subió el dólar: las proyecciones de los analistas sobre las ventas del Banco CentralTras varias jornadas en alza, el tipo de cambio llegó al valor máximo permitido y el Banco Central vendió reservas para frenarlo. Así, el Gobierno ratificó un esquema que seguirá en tensión, al menos, hasta las elecciones legislativas.

Leer más »

Coimas en ANDIS: levantaron el secreto de sumario y las partes accederán a las pruebasLa Justicia levantó el secreto de sumario en la causa sobre supuestas coimas en ANDIS por la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina.

Leer más »

“Hay serios riesgos de que tengan que sacar las bandas cambiarias antes incluso de las elecciones”Gonzalo Martínez Mosquera - El dólar tocó la banda

Leer más »

Presupuesto 2026: prevé que las importaciones superen a las exportaciones en los próximos añosLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Leer más »

Cuáles son las frases que usan las personas maleducadas, según la psicologíaLa psicología analizó cuáles son aquellas frases o dichos que son tomados como una falta de modales en algunas personas.

Leer más »

Las sanciones a Rosario Central por las banderas y las del Tribunal a los expulsadosEl Canalla deberá pagar una multa a la AFA por las manifestaciones agraviantes al Ogro Fabbiani y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe le impuso restricciones. Además, todas las suspensiones del Tribunal de Diciplina.

Leer más »