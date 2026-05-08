Notificación de Rosario Central limita asistencia de medios partidarios de Independiente

Los recientes comentarios de Néstor Grindetti y Cristian Ritondo en los octavos de final del Torneo Apertura, sumado al caso de medios partidarios de Rosario Central, han generado enojo en Argentino, local. La dirigencia de Independiente habilita el estadio para que programas partidarios puedan cubrir partido desde palcos, aunque a distancia.

Las recientes declaraciones del presidente del club, Néstor Grindetti, y de Cristian Ritondo, hombre con mucho peso en la Comisión Directiva, generaron enojo en el Canalla en los octavos de final del Torneo Apertura .

Además, el club de Rosario Central notificó que los medios partidarios de la institución de Avellaneda no podrán asistir al estadio Gigante de Arroyito debido a la imposibilidad de garantizar la seguridad de los periodistas. La medida, de carácter prácticamente inédito, sorprendió y generó mucho malestar.

Además, la dirigencia de Independiente habilitará el estadio del Rojo para que los programas partidarios del club puedan realizar la transmisión del partido desde los palcos a 340 kilómetros del lugar de los hechos. En el Rojo están en alerta y todos hablan de ir a Rosario con la guardia alta, debido a la acumulación de bronca y el clima que arde en la previa al encuentro crucial





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