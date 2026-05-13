Noticias y actualidad relevantes en Argentina

Esta respuesta contiene noticias destacadas sobre el juez federal Ariel Lijo, la consultoría de Bettina Angeletti, la investigación sobre empresas y servicios del 'coaching ontológico', la auditoría de 'las cajas' y la cuarta marcha federal en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El juez federal Ariel Lijo solicitó información a empresas que mantienen vínculos comerciales con el Estado y que habrían contratado servicios de 'coaching ontológico' de la consultora de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Las empresas apuntadas por la denuncia son Grupo Dacto, Foggia Group y National Shipping. Además, la Mesa Política se reunió en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la diputada libertaria Sebastián Pareja fue elegido presidente de la Comisión de Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia. También, hubo una cuarta marcha federal en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario





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