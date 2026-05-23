Noticias deportivas: Debut de Etcheverry y participación argentina en Roland Garros

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Tomás Etcheverry debutará este domingo en París frente al portugués Nuno Borges . Cuatro raquetas nacionales serán las que se estrenarán este domingo en París: Etcheverry, Tirante, Trungelliti y Sierra.

Aquí, la agenda el segundo Grand Slam de la temporada, con una importante participación argentina. Cuatro raquetas nacionales saldrán a la cancha en la jornada inaugural. El primero en saltar a la cancha será Tirante, quien enfrentará al español Pablo Llamas Ruiz (124°) desde las 6. Luego será el turno de Trungelliti, quien se medirá con el francés Kyrian Jacquet (147°), no antes de las 8.

Tomás Etcheverry se medirá este domingo frente al portugués Nuno Borges por la primera ronda de Roland Garros. Será la marplatense, que jugará frente a la británica Emma Raducanu (37ª), no antes de las 11. Todos los encuentros podrán verse en vivo por Disney+ Premium.

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