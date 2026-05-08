Noticias Argentinas en The Tonight Show con Jimmy Fallon

Esta semana, artistas como Trueno, Bizarrap y Nathy Peluso participaron en The Tonight Show con Jimmy Fallon, presentando su música y obteniendo la atención de miles de seguidores en redes sociales y medios especializados.

Esta semana, Trueno , el rapero argentino, protagonizó un sketch y se reunió con Mick Jagger , líder de The Rolling Stones, en The Tonight Show . En las redes sociales, Trueno compartió una foto junto a Jagger y escribió 'NYC Baby'.

En los últimos días, había publicado adelantos de su actuación y logró cautivar a miles de fans. También, Bizarrap y Shakira tuvieron su momento en el programa. Durante los avances, Bizarrap le regaló un mate a Jimmy Fallon, y Nathy Peluso impactó con su actuación al ritmo de los temas de su disco Grasa





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