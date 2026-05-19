Notas : delantero rescinde contrato con Belgrano

Los hinchas y el delantero no lograron concordar, y señalamientos de falta de rendimiento y de que su pasado en un equipo rival sea una carga que restaba a su rendimiento se sucedieron.

La noticia [Español] finaliza de una manera sumamente desafortunada. El delantero rescindió su contrato con el equipo cordobés después de varias semanas de tensión con los hinchas y un episodio que resultó ser crucial: Jara , históricamente identificado con Belgrano , nunca logró conectar con los hinchas de Instituto desde su llegada.

El atacante apenas convirtió un gol con la camiseta albirroja y quedó rápidamente señalado por gran parte de la hinchada, que cuestionaba tanto su nivel como su pasado en el Pirata. Jara, nacido en Belgrano, celebró la clasificación del Pirata a la final y lo publicó en sus redes sociales. Comenzó a circular un video suyo festejando un triunfo clave de Belgrano, que lo llevó a una final.

Aunque el delantero mantenía un fuerte vínculo emocional con el club donde es ídolo, las partes avanzaron en la rescisión del contrato y este martes se confirmó su salida. La decisión buscó descomprimir una relación que parecía imposible de sostener tanto dentro como fuera de la cancha





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