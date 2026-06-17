Noruega vence a Irak en su debut en la Copa del Mundo

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, anotó un doblete espectacular en la primera fecha del Grupo I. Noruega volvió a disputar una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y sumó tres puntos vitales en Norteamérica.

Con un Erling Haaland intratable, Noruega venció 4-1 a Irak en su debut en la Copa del Mundo. El delantero del Manchester City anotó un doblete espectacular en la primera fecha del Grupo I. Aymen Hussein empató para los iraquíes a los 39 minutos, pero el conjunto nórdico volvió a disputar una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y sumó tres puntos vitales en Norteamérica.

Leo Ostigard y Kristian Thorstvedt redondearon el 4-1 definitivo para los europeos en el estadio de Boston. Con este contundente triunfo, los noruegos alcanzaron a Francia en lo más alto del Grupo I, considerado por muchos como el grupo de la muerte del certamen. El debut de Noruega en la Copa del Mundo fue un éxito total, con un Erling Haaland que se deslumbró en el ataque y un equipo que demostró su fuerza en la primera fecha.

La victoria de Noruega sobre Irak fue un gran comienzo para el equipo nórdico, que busca avanzar en la competencia. A pesar del empate de Aymen Hussein, los noruegos demostraron su capacidad para anotar y su determinación para ganar. El estadio de Boston estuvo lleno de emoción durante la partido, con los fanáticos de Noruega que celebraron cada gol de su equipo.

La victoria de Noruega sobre Irak fue un gran paso para el equipo nórdico, que busca avanzar en la Copa del Mundo. La primera fecha del Grupo I fue un gran comienzo para la competencia, con un partido emocionante y un resultado que sorprendió a muchos. El debut de Noruega en la Copa del Mundo fue un éxito total, con un Erling Haaland que se deslumbró en el ataque y un equipo que demostró su fuerza en la primera fecha.

La victoria de Noruega sobre Irak fue un gran comienzo para el equipo nórdico, que busca avanzar en la competencia. A pesar del empate de Aymen Hussein, los noruegos demostraron su capacidad para anotar y su determinación para ganar. El estadio de Boston estuvo lleno de emoción durante la partido, con los fanáticos de Noruega que celebraron cada gol de su equipo.

La victoria de Noruega sobre Irak fue un gran paso para el equipo nórdico, que busca avanzar en la Copa del Mundo





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