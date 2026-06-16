Noruega, con Haaland, debuta en la Copa del Mundo 2026 contra Irak en el Boston Stadium

En el primer partido de Noruega en el Grupo I de la Copa del Mundo 2026, el equipo nórdico se mide a Irak, que regresa al torneo después de cuatro décadas. Sigue la cobertura completa en Olé.

Con Erling Haaland como figura prominente, la selección de Noruega inicia su participación en la Copa del Mundo 2026 enfrentándose a Irak , equipo que llega tras superar el repechaje.

Este partido, correspondiente al Grupo I, marca el debut histórico de Irak en el torneo después de 40 años de ausencia. Noruega, considerada favorita, busca una victoria inicial para afianzar su camino hacia los playoffs en un grupo altamente competitivo. Irak, dirigido por Graham Arnold, llega con confianza tras vencer a Bolivia en el repechaje y empatar amistosamente contra España.

Por su parte, Noruega, bajo la dirección de Ståle Solbakken, viene de derrotar a Suecia en su último preparatorio y muestra un gran nivel en las Eliminatorias Europeas. Ambas escuadras presentan alineaciones ofensivas: Irak con una formación 4-2-3-1 y Noruega con un 4-3-3 que aprovecha la velocidad en bandas y el poder ofensivo de Haaland, Sorloth y Odegaard.

El encuentro se disputará el martes 16 de junio de 2026 a las 19:00 en el Boston Stadium, un choque inédito donde cada equipo intentará imponer su estilo para sumar los primeros puntos en una zona complicada





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