Normas insólitas que pueden caer con la 'Hojarasca' y cambios retirados

La iniciativa, aprobada por Diputados, girada al Senado, y sus cambios retirados por el Poder Ejecutivo, que fueron cuestionados por los legisladores y organismos como Por, la UCR, Elijo Catamarca, Independencia, Innovación Federal, Y la UCR.

La iniciativa, que fue aprobada por Diputados, contó con el apoyo de los aliados del oficialismo y será girada al Senado; la reacción de los legisladores ante la quita de un beneficio presentada por el Poder Ejecutivo , acompañada por Pro, la UCR, Elijo Catamarca, Independencia, Innovación Federal y parte del bloque Provincias Unidas, que se dividió en apoyos, rechazos y abstenciones.

Unión por la Patria y la Izquierda la rechazaron, mientras que Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Nicolás Massot (Encuentro Federal) se mantuvieron prescindentes





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Normas Insólitas Que Pueden Caer Con La 'Hojar Cambios Que El Gobierno Tuvo Que Retirar Ley Derogatoria Alto Impacto Reacciones De Los Legisladores Unión Por La Patria Opositores De Lo Propuesto Poder Ejecutivo Derogaciones Impulsadas Por El Poder Ejecutivo Nuevos Cambios Regulatorios La Iniciativa Fue Aprobada Por Diputados.

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sturzenegger acelera su agenda de desregulación y lleva la Ley Hojarasca al recintoEl oficialismo busca eliminar 70 leyes consideradas obsoletas y privilegios de la clase política.

Read more »

Ley Hojarasca de Milei y Sturzenegger: qué normas sensibles deroga el proyecto que aprobó DiputadosTuvo media sanción en Diputados. Elimina normas 'obsoletas' pero también otras clave para ciertos sectores. El 'privilegio' que LLA aceptó mantener

Read more »

Diputados aprobó la Ley Hojarasca: el oficialismo avanza con su planLa Cámara de Diputados le dio media sanción a la Ley Hojarasca, el proyecto oficial que busca eliminar decenas de normas obsoletas. Pasa al Senado.

Read more »

Ley Hojarasca: Libertadris aprovechan votes para beneficiar a sectores industriales en detrimento de regulacionesLibertarianos logra 138 votos para la ley Hojarasca, perfilar proteciones a industrias de Parana, con apoyo de Provincias Unidas, PRO y UCR.

Read more »