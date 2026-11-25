La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas impone reglas que prohiben banderas sobre la cintura en el cementerio de Darwin ante tensiones geopolíticas.

La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur ha reactivado y reforzado estrictamente las reglas de comportamiento para los visitantes argentinos que acuden al Cementerio Militar Argentino en Darwin. La normativa, distribuida en los últimos días mediante un documento bilingüe, establece una prohibición tajante contra la exhibición de la bandera argentina desplegada por encima de la cintura, clasificando este gesto como una manifestación política no permitida dentro del recinto sagrado.

Restricciones a la exhibición de símbolos patrios

El documento, que lleva el membrete oficial de la Comisión presidida por María Fernando Araujo, detalla que la bandera argentina puede ser colocada sobre una tumba o una cruz, pero bajo condiciones estrictas: no debe contener inscripciones ni consignas de carácter político. La medida responde a la decisión de la empresa Stanley Growers Limited, encargada del mantenimiento del lugar, de notificar a los operadores turísticos que instruyan a sus guías y conductores para informar a los turistas sobre estas limitaciones antes y durante el recorrido.

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Tensiones políticas entre el gobierno y veteranos

Estas disposiciones se publican en un contexto de altas tensiones diplomáticas entre el gobierno de Javier Milei y el Reino Unido, exacerbadas por las sanciones a actividades económicas en las islas y la solicitud argentina ante el tribunal internacional del mar para cesar las operaciones hidrocarburíferas. La norma ha generado fricciones significativas, ya que los veteranos y excombatientes, quienes a menudo desafían estas restricciones con banderas y cánticos, mantienen una relación conflictiva con la propia Comisión de Caídos en las Islas Malvinas.

Antecedentes de conflictos por expresión nacionalista

La historia reciente de las islas muestra episodios donde los límites entre el homenaje y la política se han cruzado, como en agosto pasado cuando el veterano Eduardo Canitrot viajó con su hija para homenajear al capitán Pedro Edgardo Giachino, el primer argentino fallecido en el conflicto de 1982. Canitrot recorrió la capital de las Islas Malvinas flameando una bandera argentina desplegada completa, un acto considerado osado y molestoso para la población local, ilustrando la dificultad de aplicar estas normas en la práctica.

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Prohibición de placas y sanciones para infractores

El reglamento amplía las prohibiciones para incluir la fijación de placas sobre las cruces y el muro del cenotafio, donde están inscritos los nombres de los 649 argentinos muertos, así como cualquier inscripción en las estructuras del cementerio. Aunque los visitantes pueden tomar fotografías y recorrer el predio, el documento advierte que quienes incumplan estas normas pueden ser retirados del lugar e incluso deportados, con el argumento de preservar el carácter humanitario y apolítico del recinto para honrar a todos los soldados caídos.

Desmentidos sobre daños al patrimonio memorial

Recientemente, un documental chileno causó confusión en la prensa argentina al mostrar elementos dejados por familiares como descuidados detrás del cenotafio, interpretados erróneamente por algunos como destrozos. La Comisión aclaró que dichos objetos formaban parte de trabajos de remodelación y restauración en curso, incluyendo intervenciones en la piedra del monumento. Desde 2018, las normas se han vuelto más estrictas con amenazas de encarcelamiento por incumplimiento, aunque los incidentes graves han sido escasos salvo la detención de ocho excombatientes en marzo de 2019 por portar insignias nacionalistas.